中大研究指良性前列腺增生患者若患新冠　增泌尿系統併發症風險 (14:41)

研究團隊引述文獻指，逾八成70歲以上男士出現良性前列腺增生，即前列腺的腺體組織出現非癌細胞增生，阻礙排尿。中大醫學院團隊分析2021年間約1.8萬名良性前列腺增生患者數據，發現曾感染新冠者，不論病情輕重，出現泌尿系統併發症的比率較非感染者高2.9至5.31倍。

研究又指，併發症發生風險會隨年紀增加。數據顯示，90歲以上患者出現尿瀦留的機率為5.9%；60至69歲的患者則為3.4%。威爾斯親王醫院泌尿外科駐院醫生劉青陽指，是次研究集中18歲以上患者，平均年齡中位數為75至76歲，因前列腺增生與年紀有關。

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授張源津呼籲，年紀大或本身為前列腺增生患者感染新冠後，應留意小便情况，若有異常亦應及早求醫，避免出現嚴重併發症。中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝就指，新冠病毒持續在社區出現，市民應做好預防措施，例如接種疫苗，到訪人多地方時佩戴口罩，以盡量降低併發症出現的風險。