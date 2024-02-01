患精神分裂婦餵夫女安眠藥企圖謀殺罪成　官稱悲劇判醫院令 (14:22)

被告楊芳茱（案發時45歲，下同）被控2021年4月13日在藍田麗港城一單位，非法導致其女兒Natalie（19歲）和丈夫Henry（58歲）服用安眠藥「勞拉西泮」，並企圖謀殺女兒。陪審團以大比數裁定被告企圖謀殺罪成，一致裁定意圖施用藥物罪成。

辯方求情稱，被告不想發生本案，其丈夫和女兒沒作供及不希望被告面對提控。但法官指，沒證據顯示兩人為何沒指證被告，檢控未必只考慮事主的意願，認為辯方說法未能協助量刑。辯方又稱，被告缺乏病識感，亦不欲影響家人和其參與佛教中心。

法官指出，被告沒有案底，她性格溫馴仁慈，與家人關係良好。被告在內地的佛教中心做義工，其後出現幻聽稱會對女兒不利，又稱會把她賣給妓院。被告沒依丈夫和女兒勸喻看醫生，但着兩人移民。她案發時在兩人的奶茶混入30粒安眠藥，又用刀割傷女兒的頸和手部。被告進行錄影會面解釋經過。

法官表示，被告以為女兒身陷險境並傷害對方；她受精神病影響而犯案，為本案最重要的求情因素。法官引述精神科報告指，被告目前押還在小欖精神病治療中心，她被診斷患精神分裂症和有抑鬱症狀，具使用暴力的風險。醫生建議判處9至12個月醫院令，最終獲法官接納。