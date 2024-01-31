劇團學校疑涉「不當言論」突被拒租場地　團長：團員移民、考試「沒機會演出了」 (19:10)

唐浩翔表示，前日（29日）在舞台劇編劇莊梅岩陪同赴教育局，盼了解事件及自辯但不果。對於有指今次投訴涉及他過往言論，他稱，曾問局方所涉言論為何，對方亦沒回覆。

唐浩翔指「小伙子理想空間」成立於2017年，台前幕後成員約40人，指今次受影響的兩劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，參與演員介乎17至30歲。他透露，劇團昨開會探討另覓方法繼續演出抑或取消，有人亦提供私人場地，但有演員是應屆DSE（中學文憑試）考生、有學生將赴海外交流、有人移民在即，「他們再沒機會演出了」，又稱「不想做一個不完整的演出，這對觀眾很不公平」，惜過去3個月用排練的心血付諸東流。

唐浩翔續說，劇團自負盈虧，一直深明做舞台劇「不會掙到好多錢」，並透露今次受影響的劇目僅出售50%門票，將向觀眾退款。他說，劇團現暫停一切項目，又稱「未來唔會再見到我個名喇，我已經絕望了，你不會見到有空間了，辦小伙子理想空間，想大家有空間和有尊嚴地做，到頭來今天得到這樣的結果，是可惜、不開心、難過」，他亦嘆道「我們的計劃屬於一個教育計劃，但很諷刺，這個教育計劃就被教育局搞」。