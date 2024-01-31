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劇團學校疑涉「不當言論」突被拒租場地　團長：團員移民、考試「沒機會演出了」 (19:10)

劇團「小伙子理想空間」原定後日（2月2日）在香港兆基創意書院演出，但指教育局「指示」下，校方解除租約。創意書院今午回覆本報，並引述教育局收到針對劇團成員網上言論的投訴，局方因應《國家安全：學校具體措施》（2023年6月增強版）指引內容，指示書院解除租約。劇團創辦人及團長唐浩翔向本報表示，對局方做法感難過，透露有人願提供私人場地讓他們演出，惟劇團成員移民、公開試在即，「沒機會演出了」。

唐浩翔表示，前日（29日）在舞台劇編劇莊梅岩陪同赴教育局，盼了解事件及自辯但不果。對於有指今次投訴涉及他過往言論，他稱，曾問局方所涉言論為何，對方亦沒回覆。

唐浩翔指「小伙子理想空間」成立於2017年，台前幕後成員約40人，指今次受影響的兩劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，參與演員介乎17至30歲。他透露，劇團昨開會探討另覓方法繼續演出抑或取消，有人亦提供私人場地，但有演員是應屆DSE（中學文憑試）考生、有學生將赴海外交流、有人移民在即，「他們再沒機會演出了」，又稱「不想做一個不完整的演出，這對觀眾很不公平」，惜過去3個月用排練的心血付諸東流。

唐浩翔續說，劇團自負盈虧，一直深明做舞台劇「不會掙到好多錢」，並透露今次受影響的劇目僅出售50%門票，將向觀眾退款。他說，劇團現暫停一切項目，又稱「未來唔會再見到我個名喇，我已經絕望了，你不會見到有空間了，辦小伙子理想空間，想大家有空間和有尊嚴地做，到頭來今天得到這樣的結果，是可惜、不開心、難過」，他亦嘆道「我們的計劃屬於一個教育計劃，但很諷刺，這個教育計劃就被教育局搞」。

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