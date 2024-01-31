港大開發新DNA疫苗取突破 染愛滋病毒恆河猴6年無病徵 (18:59)

研究發現實驗猴體內T細胞免疫反應能有效針對病毒作出多功能和廣泛效應達6年，相關發現證實PD-1增強型DNA疫苗策略有望成為用於防治愛滋病的第三代DNA疫苗。研究已於美國微生物學學會權威雜誌《Microbiology Spectrum》發表。

團隊2021年進行研究，為恆河猴接種自主研發的pRhPD1-p27疫苗後，發現疫苗能誘導強大且多功能的效應記憶CD8+ T細胞反應，使恆河猴在感染致病性SHIVSF162P3CN後能長期抑制病毒血症。4隻已接種該疫苗的恆河猴在感染病毒後2年內沒接受雞尾酒療法，能有效抑制病毒。有些恆河猴超過6年在沒有雞尾酒療法下仍能有效抑制病毒。

領導研究的港大醫學院臨床醫學學院愛滋病研究所所長兼微生物學系講座教授陳志偉稱，研究結果令人鼓舞，並證實需繼續進行臨牀試驗了解PD-1增強型DNA疫苗在不需要cART治療下控制病毒的原理，該疫苗將來可單獨使用或結合其他策略治療愛滋病病毒感染者。

港大醫學院與深圳市第三人民醫院已展開一期臨牀試驗，研究於非人類靈長類動物有效的疫苗在人體內的安全性，料今年第二季發布試驗結果。