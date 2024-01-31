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23條立法｜鄧炳強稱違「境外干預」或「披露國家秘密」各須符三元素　批有人嚇市民現「2019年腳影」 (18:56)

政府官員繼續解釋《基本法》23條立法。保安局長鄧炳強稱要反駁多項誤解及看法，重申觸犯新法者不會移交內地審訊、討論香港經濟社會發展不會違法、單單提出沽空港元亦不違法，強調干犯「境外干預罪」或「披露國家秘密」都各需符合三項元素，要「三連中」才算違法。至於公眾利益可否作為披露國家秘密的抗辯，鄧炳強重申會積極研究，指公眾利益的定義門檻應該較高，因要與國家安全比對。

自言為「反駁隊隊長」的鄧炳強指，「國家秘密」領域涉及「特區經濟社會發展」，但「唔會講吓經濟野都犯法」，強調控罪視乎三大要素，包括「無合法權限下披露」、「相當可能危害國安」、披露的資料是否符合國家秘密的領域，同時要有否犯罪意圖，稱要「三連中」才違法，若純粹談論本港社會經濟發展或從事研究並不犯法。

對於港大法律學院客座教授陳文敏質疑「境外干預罪」字眼含糊，關注有人呼籲沽售港元導致部分人虧損是否違法。鄧炳強不點名回應指， 「境外干預罪」同樣要「三連中」才算違法，包括「配合境外勢力」、「使用不當手段（例如失實陳述、暴力或脅迫）」及「達到干預效果」，認為呼籲沽售港元與境外勢力無關。

至於披露國家秘密可否以公眾利益抗辯，鄧炳強重申會積極研究，但強調公眾利益須與國家安全比對，認為公眾利益門檻會較高，而非單純「滿足好奇心」就等於公眾利益。

鄧炳強亦強調，即使23條立法後，本地及外國政治組織的定義依然不變，以綠色和平為例，亦不會因23條而變成非法組織。他又指，近日社會對23條討論中，「睇到2019年腳影」，批評有人恫嚇市民，令人以為「立法就慘啦」。而延長羈留期的考慮，鄧就指有檢討空間，但會考慮制衡方式，例如操作時屬行政措施抑或交由法庭考慮。

律政司副司長張國鈞就否認23條立法為增加罪行及更易入罪，他指普通法原則適用於23條，定罪門檻不會改變，即必須毫無合理疑點，而證明犯罪行為之餘，亦要證明意圖，認為市民毋須擔心誤墮法網。至於有指23條立法內容與《港區國安法》重覆，或會重覆起訴，張指若某行為構成多於一項罪行，律政司可基於《檢控守則》，選擇一項至多於一項罪名控告，控罪數目應盡可能減少。張國鈞被問到為何政府未於諮詢階段提出各項罪行的建議罰則，他指立法過程時，市民亦有足夠時間表達意見。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 張國鈞 鄧炳強

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