呃房津租名下物業　建築署前高級工程師罪成 (17:16)

被告鄭偉雄（現年65歲）為退休公務員。法官於判辭指，被告辯稱於1989年他堂哥鄭煥超有意投資物業，因為對投資事宜一竅不通，請求被告協助成立公司。由於每間公司至少要有兩名董事，故被告找來他的同事朱琰光，讓朱與堂哥一同成為公司董事。其後被告為公司購入涉案單位作投資用途，將單位租給自己。直至1995年政府調整房津，協助公務員置業，被告打算置業，便決定乾脆購入堂哥的公司來獲得涉案單位。

判辭又指，涉案單位由睇盤、繳付訂金、簽買賣樓宇合約乃至收樓，全盤由被告一人負責。該單位於1989年買入價為150萬元，首期至少要20萬元，故法官質疑被告的說法匪夷所思，指世上豈會有人如被告口中的堂哥一樣，於80、90年代拿出二十多萬元來投資，卻對投資計劃不聞不問。况且根據股份轉讓書，被告與他妻子每人最終花費了象徵式一元收購堂哥的公司連單位。

法官續指，被告借用其同事和堂哥的名義擁有涉案公司，公司只是一張面紗或一個煙幕，「來來去去，根本被告便是涉案單位的實際擁有人」，故裁定被告隱瞞他在涉案單位的經濟權益，沒有申報利益以欺騙政府房津，因此罪成。