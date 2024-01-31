屯門警區打擊三合會行動　拘101人搗破8個非法場所 (17:20)

屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸表示，自去年第4季開始，屯門區內三合會活動漸趨頻繁。屯門警區於去年11月開始派警員喬裝成顧客，到屯門區內酒吧、遊戲機中心、桌球室及工業大廈調查。警方於上個周末（26及27日）展開拘捕行動，動員超過200名警力，24小時內突擊搜查屯門區內多個處所，共拘捕101人，包括57名本地男子、37名本地女子、1名泰國籍男子以及6名泰國籍女子，他們年齡介乎18至86歲，涉嫌「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌賣酒」、「違反逗留條件」等罪名。

屯門警區（刑事）總督察沈灝旻表示，三合會分子常利用工業區大廈作非法場所，貪其隱蔽性和保安措施寬鬆。警方發現涉案人士會在這些場所門口安裝閉路電視，確認客人身份後才允許對方進入。涉案場所主要靠熟人介紹或利用社交媒體招攬顧客。

屯門警區反黑組第一隊高級督察馬程浩表示，行動中，警方成功搗破屯門區工業大廈內共8個違法營業場所，其中包括4間非法賭場、3間無牌酒吧和1個毒窟。警方共檢獲現金及籌碼共約6萬元，一些賭具、少量懷疑可卡因、懷疑大麻、大麻二酚（CBD）製成品、以及超過1000支酒精飲品，合計市值約10萬元。

馬程浩續指，涉案場所位於工業大廈，違反相關法規，屬於不當使用，一旦發生火警有機會危及市民生命安全，因此警方與消防處合作，檢查上述8個非法場所，發現這些單位普遍存在阻塞消防通道、遮擋灑水系統的問題；另外通風設施、防火安全設備及緊急逃生路線等也均不符合安全規範，消防處已着手跟進。另外，地政署亦將根據警方資料向業主採取法律行動，或會發出警告信甚至提出法律訴訟。

莊成逸表示，今次行動相信已經成功打擊一個活躍於屯門區內的犯罪團伙，並堵截其收入來源。警方會繼續打擊相關罪行，並提醒業主有責任監察出租物業的用途。