議員指高才通人才多屬內地人　孫玉菡：不少受海外教育具國際視野 (16:55)

議員洪雯說，不少持高才通簽證的人才未必來港定居或就業，為延續簽證或會光顧「黑中介」，建議當局可新增渠道，容許以投資方式申請簽證延期；議員林筱魯表示，很多人才來港面臨居住成本、教育等資源有限問題，關注當局會否考慮容許設立「大灣區工作證」，容許高才通人士自由出入大灣區。孫玉菡回應說，高才通計劃的目的是為香港添人才、增動能，需要有關人士在港，才符合計劃的目的，故不考慮有關建議。他又強調，人才要續簽簽證，一定要符合有就業、待遇與學歷匹配，或自行創業的條件，政府會努力澄清，令不合法的中介不能混水摸魚。

孫玉菡又說，當局正就經高才通計劃來港人才進行跟進調查，已到尾聲，很快交代結果，屆時可觀察到高才通人才對香港經濟及勞動市場的效益及影響，亦有助掌握他們的需要，令支援服務更到位。他亦表示，暫不考慮放寬計劃申請資格至百強大學的研究生，解釋指各研究院的收生方法林林總總，但優秀大學的本科生收生條件很嚴格，形容含金量高，由於當局希望計劃可「穩陣」地推行，故目前不考慮放寬申請資格。