明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

三人涉反修例案申上訴被拒　官：不想面對暴動罪應避開衝突 (16:19)

2019年反修例示威，衍生尖沙嘴警署外圍和理大校內暴動案。兩宗案件的其中3名被告不服定罪，高院上訴庭今（31日）開庭審理上訴許可申請。兩名主審法官聽畢陳辭後，拒絕向3人批出上訴許可，3人須繼續服刑。其中在尖沙嘴暴動案，法官彭偉昌稱示威時兵荒馬亂、「打到漫天烽火」，如果被告不想面對暴動罪，應該避開衝突。

首案為2019年11月理大校內暴動案，涉及上訴人郭添明（22歲）。上訴方爭議，郭只是留在理大校園，並非留守校內示威。上訴庭法官潘敏琦聽畢表示，定罪基礎基於「一籃子」事實裁決，上訴人的鞋子含有水炮車的藍色液體，反映曾處於理大的暴動中心。潘官又指，上訴人自辯稱想前往理大「求真」，所以見到理大正門被堵仍然進入，「佢講緊嘅嘢，簡直侮辱緊法庭嘅智慧」，遂拒批上訴許可。

次案為2019年10月尖沙嘴警署外圍暴動案，涉及上訴人袁均穎（34歲）和黃蔚霖（26歲）。上訴方表示，事發的街道沒有封路，袁沒有自辯解釋為何身處現場，但法庭可以考慮其他可能性。上訴方又指，黃自辯稱在現場視察拍攝場地，除非拍攝地點和示威衝突「炒到正」，否則會繼續工作，反映香港人專注工作的心態。上訴庭法官彭偉昌表示，可能有人在上班途中參加示威，原審法官的推論無錯。

上訴方爭拗，控方原審傳召的拘捕警員，並非在場制服黃蔚霖的軍裝警員，控方證據不足以支持現場有激烈衝突的說法。彭官聽罷表示，警員要拘捕很多人和應對不同狀况，「無可能perfect」，如果被告想置身事外，應盡早離開示威範圍。彭官稱看不到原審法官犯錯，故拒批上訴許可。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞