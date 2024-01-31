三人涉反修例案申上訴被拒　官：不想面對暴動罪應避開衝突 (16:19)

首案為2019年11月理大校內暴動案，涉及上訴人郭添明（22歲）。上訴方爭議，郭只是留在理大校園，並非留守校內示威。上訴庭法官潘敏琦聽畢表示，定罪基礎基於「一籃子」事實裁決，上訴人的鞋子含有水炮車的藍色液體，反映曾處於理大的暴動中心。潘官又指，上訴人自辯稱想前往理大「求真」，所以見到理大正門被堵仍然進入，「佢講緊嘅嘢，簡直侮辱緊法庭嘅智慧」，遂拒批上訴許可。

次案為2019年10月尖沙嘴警署外圍暴動案，涉及上訴人袁均穎（34歲）和黃蔚霖（26歲）。上訴方表示，事發的街道沒有封路，袁沒有自辯解釋為何身處現場，但法庭可以考慮其他可能性。上訴方又指，黃自辯稱在現場視察拍攝場地，除非拍攝地點和示威衝突「炒到正」，否則會繼續工作，反映香港人專注工作的心態。上訴庭法官彭偉昌表示，可能有人在上班途中參加示威，原審法官的推論無錯。

上訴方爭拗，控方原審傳召的拘捕警員，並非在場制服黃蔚霖的軍裝警員，控方證據不足以支持現場有激烈衝突的說法。彭官聽罷表示，警員要拘捕很多人和應對不同狀况，「無可能perfect」，如果被告想置身事外，應盡早離開示威範圍。彭官稱看不到原審法官犯錯，故拒批上訴許可。