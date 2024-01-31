本地公司偕生產力局推智能咪表系統　配合電子支付 (16:12)

CabCab首席執行長許健生指，CabCab為一套集召喚的士、電子支付、電子收據及車隊功能於一身的綜合系統，目前已研發出擁有5吋輕觸式螢幕的智能咪表，將來的士司機接載乘客過收費隧道或收費道路時，只需於咪表上選取相應附加費用，系統會自動計算車資，可避免以往經人手計算出現的人為錯誤，或濫收車資等問題；咪表亦將會支援語音功能，司機遇到外國乘客，咪錶將可協助司機識別相關語言。

司機安裝智能咪表後，可配合今年第二季推出的電子支付系統使用，司機會獲發一部流動支付終端機，支援多種支付方式包括八達通、Visa、Mastercard 、支付寶、微信支付、轉數快、PayMe等，可經二維碼、信用卡、輕觸式NFC等使用。負責支援電子支付系統公司為俊盟國際，其主席及行政總裁勞俊傑表示，現正與各支付工具營運商商討，在服務推出初期為司機提供零手續費優惠，亦會尋找贊助商支持，惟承認在相關優惠期結束後，司機使用支付平台服務費的成本有可能轉嫁乘客，現未知相關費用為何，強調會繼續努力與各方商討，盡量減低司機及乘客成本。

目前的士司機已可用個人手機的電子支付工具收取車資。勞俊傑指，部分支付工具個人帳戶有交易額限制，經「CabCab」則可透過商業帳戶收錢，系統目標可做到即日過數予司機，加上「CabCab」集多個支付平台一身，相信更方便。他亦補充，乘客如以現金支付車資，則毋須繳付任何服務費。

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，將來會與的士車隊合作，鼓勵車隊的士使用CabCab，又認為如系統可提供更快捷的支付服務，乘客亦會願支付服務費，「有啲餐廳都收加一」。黃說，明白市民關注要承擔服務費，故亦有計劃提供回贈，初步構思為與商戶合作，乘客透過掃描收據上的二維碼，可連結召喚的士應用程式，乘客可再在應用程式內領取商戶優惠券。

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌表示，未來盼透過智能咪表收集的士營運數據協助司機做生意，如分析出哪些地方較多乘客上落，再通知司機。張指，整個項目研發成本涉過千萬，由於系統目標助推廣智慧出行，亦獲政府創新及科技基金資助百多萬元。