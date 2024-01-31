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警破尖沙嘴一分鐘掠12手袋劫案拘35歲無業男　另涉多宗爆竊案 (14:57)

警方於荃灣拘捕一名35歲無業男子，涉嫌西九龍區至少4宗爆竊案件，失物總值超過213萬元，其中包括本月一宗尖沙嘴樓上名牌手袋店爆竊案。行動中，警方檢獲平板電腦等贓物，以及8萬元懷疑犯案得益。警方指其他贓物下落仍在調查。被捕人正被扣查，將被控4項「入屋犯法罪」，明天於九龍城裁判法院提堂。

油尖警區重案組第三隊督察陳君圖表示，本月21日晚上8時許，尖沙嘴北京道一間樓上名牌手袋店發生爆竊案，他利用硬物敲碎大門玻璃，一分鐘內掠走12個手袋，總值約171萬元，疑犯犯案後登上一架的士逃去。

警方接手調查並翻看閉路電視片段並鎖定賊人身份，調查顯示，疑犯涉去年11月至少3宗樓上電子產品的店舖爆竊案，分別發生於油麻地、旺角及長沙灣，案件失物總值超過42萬元，犯案手法相同，以硬物敲碎玻璃門，入內搜掠。警方前日進行埋伏行動，於荃灣區一個工業大廈內拘捕該名疑犯，並於其身上及租用單位檢獲了他犯案時的衣著，以及相信是犯案得益的8萬元現金。

警方指尖沙嘴案件是否涉及同黨參與，警方指仍在調查，但11月油麻地及長沙灣的案件，估計疑犯有至少一名同黨，一起入店舖內爆竊。據了解，涉案旺角、油麻地及長沙灣的店舖分別銷售手機、電子產品及電腦產品，失物包括手機、電腦硬件及平板電腦。據悉，大部分涉案手袋已被轉售圖利，惟變賣金額仍在調查。而荃灣工廈迷你倉是被捕人於去年9月以2000元租用，相信用作犯案前後更換衣物，以逃避追查。據悉，被捕人沒有欠債。

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