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立法會工務小組通過第二批簡約公屋撥款申請 (13:38)

立法會工務小組委員會通過第二批涉款98.4億元的簡約公屋項目撥款建議。政府估算第二批簡約公屋的最新造價為98.4億，較早前估算減少約16.9億元。房屋局何永賢解釋，主要是因為每個「箱」設計上調整減少成本，建築署決定由用石屎改為使用鋼結構建風力牆，設計調整最終減省約9億元；鋼材料價格、供應商市場調場方面減約4億元；放棄發展蓮塘尾用地、改為改裝校舍，減省約2億元成本；涉污水處理的成本亦減約2億元。

房屋局早前稱，首批簡約公屋的回標價較估算低近20%，故調低第二批項目造價。被問到會否預料今次回標價亦會較估算低，何永賢表示，回標價較預算低，主要是來因為樁柱上的分別，首批項目元朗攸壆路屬矮層單位，而牛頭角彩興路位於山上，即使為高層樓宇亦不用打樁，不過第二批項目樓高19至24層的簡約公屋，對樁柱的要求及深度設計就有所不同。

她指出，當局估計高層單位平均造價為59萬元，較當初估算的65萬便宜；若以項目總造價及單位數量計算，每個單位造價平均約76萬元，當中17萬的差異，是用作建設基礎設施，如巴士站、污水泵房等，有關設施於日後的發展項目亦可使用。

何永賢又說，借鑑過渡屋的經驗，決定簡約公屋的1至2人單位比例佔7成、3至4人單位佔2成、4至5人單位佔1成，相信可以滿足需求。入住率方面，她說目前新界過渡屋入住率達96%，部分項目會批准彈性處理甲乙類住戶的比例，簡約公屋亦會保持相關靈活性，日後亦將舉行「睇樓團」。

工務小組同時在不記名點票下，否決於財委會進一步討論項目。有關撥款將於2月或之後直接提交由財委會表決。

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