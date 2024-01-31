發布女子裸照罪成　專科醫生婁子堅上訴質疑原審不公 (12:49)

上訴人婁子堅（35歲）被控2020年5月發布女事主X與男子口交的照片、X裸體袒露胸部的照片，以及X袒露胸部和陰毛的影片。他前年在裁判法院被原審裁判官溫紹明裁定罪成，目前續准保釋。

上訴方指出，涉事影像不是直接從Telegram可見，要下載另一程式，方能避過監管瀏覽受限信息，而沒資料證明誰是發布者。張官聞言問「需要咩？」，稱事主丈夫在群組見到影像由上訴人的手機號碼發出。上訴方認為，影像或由群組管理者所發布，張官反問facebook用戶是否都不屬發布者。

上訴方續指，原審裁判官在審訊期間協助疏理控方證人證供，阻礙辯方盤問，參與程度過多，不恰當地評論雙方。上訴方引述辯方當時爭議影像真偽，惟裁判官稱「呢啲都打埋呀？……你不如集中啲打你哋打嘅嘢」，令辯方曾說「我驚閣下你唔開心」。上訴方又認為三罪刑期應同期執行。

律政司一方指，上訴人確認使用該號碼，女事主作供在影像認出自己，以及和上訴人發生親密行為。上訴人選擇不作供，影像是由其他人發布純屬憑空想像的答辯理由，律政司一方直言是否有需要探討技術問題，加上專家證人解釋程式運作，原審裁判官當然可按照證據，推論是上訴人發布影像。