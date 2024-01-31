情侶認闖芝麻灣懲教所拍攝　男子認罪罰3000元　女友簽保守行為 (12:28)

被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲）是情侶關係。控方表示基於譚承認兩罪的情況下，同意撤銷林面對的一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，以簽保方式了事。辯方為譚求情指，他於物業管理公司工作，業餘拍攝YouTube影片，冀法庭罰款了事。

案情指，被告林樂儀及譚達恒是情侶關係。2022年2月25日，有懲教署職員發現一段名為「潛入有命去冇命返的芝麻灣監獄 超殘忍不人道酷刑！維園般大的隱世大草原 廢探」的YouTube影片。

該段影片顯示，兩名被告闖入涉案懲教院所內拍攝職員宿舍及飯堂，以及譚操作無人機拍攝。事件交由警方處理，兩人翌月被捕。案情另提及，涉案懲教院所於2010年停用及等候重建，此期間暫作為訓練用途，但仍是《監獄條例》下表列處所。