23條立法︳英國質疑立法削弱投資者信心　歐盟憂進一步損香港自由 (17:59)

歐盟亦對本港23條立法表達關注，包括當中的定義及準則或與嚴厲的《港區國安法》看齊，甚至更為嚴苛，擔憂進一步削弱香港的自由。在北京，外交部發言人汪文斌則表明全力支持特區政府為23條立法，相信有助維持香港長期和平和穩定，保障居民福祉及各地投資者利益。

全國港澳研究會副會長譚耀宗則認為，各國都有維護國家安全的法例，稱外國的相關法例頗嚴謹，強調23條只為保護香港，屬防禦性質。

對於公眾諮詢期只得不足1個月，譚耀宗認為，諮詢文件全面、易明，相信關注立法的市民可在諮詢期內提出意見，「如果有心、對事情關心，我諗大家都會按照政府提出嚟嘅時間表。」至於能否於立法會暑假休會前三讀通過條例，譚耀宗認為，要視乎舉辦會議的密度，社會目前對23條立法有共識，立法會議員不會故意拖延。