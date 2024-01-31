23條立法︳英國質疑立法削弱投資者信心　歐盟憂進一步損香港自由 (17:59)

特區政府啟動《基本法》23條本地立法公眾諮詢。英國外交及聯邦事務部回應指，香港的自由已因「國家安全的幌子」而大幅削弱，新法例應符合國際標準，同時保障港人應有的權利。英方將密切留意事態發展。外媒《美國之音》報道，英國安全事務大臣董勤達日前在當地出席港人團體活動時亦提及23條立法，質疑23條及《港區國安法》摧毁香港繁榮的要素，包括自由及公正的法律等，亦會進一步削弱外國投資者信心。
歐盟亦對本港23條立法表達關注，包括當中的定義及準則或與嚴厲的《港區國安法》看齊，甚至更為嚴苛，擔憂進一步削弱香港的自由。在北京，外交部發言人汪文斌則表明全力支持特區政府為23條立法，相信有助維持香港長期和平和穩定，保障居民福祉及各地投資者利益。
全國港澳研究會副會長譚耀宗則認為，各國都有維護國家安全的法例，稱外國的相關法例頗嚴謹，強調23條只為保護香港，屬防禦性質。
對於公眾諮詢期只得不足1個月，譚耀宗認為，諮詢文件全面、易明，相信關注立法的市民可在諮詢期內提出意見，「如果有心、對事情關心，我諗大家都會按照政府提出嚟嘅時間表。」至於能否於立法會暑假休會前三讀通過條例，譚耀宗認為，要視乎舉辦會議的密度，社會目前對23條立法有共識，立法會議員不會故意拖延。