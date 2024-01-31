明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條立法︳英國質疑立法削弱投資者信心　歐盟憂進一步損香港自由 (17:59)

特區政府啟動《基本法》23條本地立法公眾諮詢。英國外交及聯邦事務部回應指，香港的自由已因「國家安全的幌子」而大幅削弱，新法例應符合國際標準，同時保障港人應有的權利。英方將密切留意事態發展。外媒《美國之音》報道，英國安全事務大臣董勤達日前在當地出席港人團體活動時亦提及23條立法，質疑23條及《港區國安法》摧毁香港繁榮的要素，包括自由及公正的法律等，亦會進一步削弱外國投資者信心。

歐盟亦對本港23條立法表達關注，包括當中的定義及準則或與嚴厲的《港區國安法》看齊，甚至更為嚴苛，擔憂進一步削弱香港的自由。在北京，外交部發言人汪文斌則表明全力支持特區政府為23條立法，相信有助維持香港長期和平和穩定，保障居民福祉及各地投資者利益。

全國港澳研究會副會長譚耀宗則認為，各國都有維護國家安全的法例，稱外國的相關法例頗嚴謹，強調23條只為保護香港，屬防禦性質。

對於公眾諮詢期只得不足1個月，譚耀宗認為，諮詢文件全面、易明，相信關注立法的市民可在諮詢期內提出意見，「如果有心、對事情關心，我諗大家都會按照政府提出嚟嘅時間表。」至於能否於立法會暑假休會前三讀通過條例，譚耀宗認為，要視乎舉辦會議的密度，社會目前對23條立法有共識，立法會議員不會故意拖延。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 譚耀宗

上 / 下一篇新聞