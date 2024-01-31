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23條立法︳湯家驊指披露國家秘密難符公眾利益　不應視為抗辯理由 (12:07)

政府昨公布23條立法諮詢文件，稱會積極研究接納公眾利益作為披露國家秘密的辯解理由。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，以「維護公眾利益」作為抗辯理由在法理上不成立，指出公眾利益就是維護國家安全，如果披露的信息是傷害國家安全，就一定不屬公眾利益，故若有關信息傷害國安但聲稱涉公眾利益，屬相當自我矛盾的說法。他說，要證明披露國家秘密要有犯罪意圖，並要涉非法竊取或披露，認為一般傳媒不容易會干犯有關罪行。

湯家驊於港台節目《千禧年代》中稱，如果披露消息人士不知情，就難以證明他有犯罪意圖，亦要視乎相關資訊對國家安全的實際傷害程度，認為傳媒可在獲得消息後，詢問有關人士資訊是否涉國家秘密。湯家驊又說，香港是國際金融中心，依賴資訊的流通及透明度去鞏固地位，所以一定要清晰定義國家秘密，尤其是涉經濟發展的範疇。

諮詢文件建議修訂煽動意圖罪，禁止引起特區居民間或中國不同地區居民的憎恨或敵意，對於有網民會拍下內地旅客不文明行為並上載至網絡、內地旅客批香港待客欠佳等的言論，會否構成引起憎恨。湯家驊認為，若說法有事實根據，就難以證明有犯罪意圖，但如果誇大其辭、將表面的日常矛盾「無限放大」，甚至呼籲對某一群體產生怨恨，就應立法規管。被問到近日有立法會議員提出政府「親小紅書」論是否有機會牴觸法例，他認為，引起敵意的重點是有關言論極有可能引起廣泛對政府或制度的憎恨，認為普通批評不會引起憎恨。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 湯家驊

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