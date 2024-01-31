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劇團學校演出突被拒租場地　疑成員被指涉2019「不當言論」　藝發局委員質疑教育局決定 (10:44)

劇團「小伙子理想空間」原定下月於兆基創意書院公演的兩個舞台劇劇目，稱在教育局九龍城區學校發展組「指引」下，令學校解除與場地租約，無法演出。協助劇團的舞台劇編劇莊梅岩指，有人向教育局舉報，指有劇團團員在2019年曾在社交平台發表不當言論，教育局遂要求學校解除場地租約。藝發局委員區永東質疑，教育局九龍城區學校發展組收到來歷不明的網上截圖，就要求學校終止場地租用，對此感到失望，希望教育局重新審視。

「小伙子理想空間」原定下月2至4日於兆基創意書院公演《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》兩個劇目，但於本月19日得悉，校方接獲九龍城區學校發展組發出指引，要求校方與劇團解除場地租約，劇團稱多次向各方了解，直至昨日（30日）接獲最終通知。

劇團指，近日有人惡意散布信息，提及有成員曾發表「不當言論、涉及敏感或爭議性議題」，劇團強調團員一直以合法的方式參與藝術表演，從未作出任何違法行為，又指兩個劇目最終不能如期上演，讓台前幕後所有參與者數百小時的努力付諸東流，對此感到無奈，亦對本港藝術發展未來表示絕望，劇團將由即日起暫停製作一切藝術項目。

舞台劇編劇莊梅岩就引述劇團指，演出臨時取消的原因是有人向教育局舉報，指有劇團團員在2019年曾在社交平台發表不當言論，教育局遂要求學校解除場地租約。莊梅岩質疑，事件未經專業調查已沒有討論空間，「一概被定案、懲罰、無限期針對。十分失智、十分擾民。」

莊梅岩稱早前曾偕劇團團長唐浩翔聯絡九龍城教育發展組代表對話，但對方拒絕會面。莊強調「取消一個演出不同取消一個飯局」，劇團不可能立即找到場地，批評當局「將一班年青人的夢想和努力不屑一顧。」

藝發局戲劇界別民選代表區永東亦發聲明闡述「個人觀點」，指本月19日與「小伙子理想空間」創辦人唐浩翔聯絡而得悉事件。區曾於本月22、23及26日發電郵予教育局及教育局九龍城區學校發展組，指劇目不涉及任何敏感議題，希望教育局能重新考慮，引述當局回覆稱「學校需要營造一個平安有序的校園環境」，以及兆基創意書院已經根據既定指引及程序處理事件。

區永東又指，九龍城區學校發展組基於來源未明的截圖，要求兆基創意書院終止場地租用，對此感到失望，希望當局交代如何核實與查證投訴，「以免受一面之詞誤判」、不支持租借場地的背後考慮，以及被投訴對象是否有機制澄清或辯解。

區永東指，兩個作品不涉任何敏感議題，關注事件可能會令業界產生憂慮，而且審核過程透明度與溝通不足，「容易引起肆意剝奪作品公開演出之聯想，因而窒礙藝術創作」，冀教育局能重新審視九龍城區學校發展組的要求。

相關字詞﹕編輯推介 區永東 小伙子理想空間 教育局

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