明愛病人斷氧死亡事故 院方調查歸因醫護角色不清 未提處分 (22:17)

明愛醫院今日表示，事故成因包括負責準備監測儀器設備及氧氣樽人員角色及責任不清，部分準備工作由其他醫護人員協助，亦有醫護僅在出發前才加入運送，導致離開病房前臨牀交接工作不足，而涉事病房不常運送危殆病人，相關在職重溫培訓不足夠。

該院亦稱，涉事型號氧氣樽即使氣閥關閉，惟開啓氧氣流量調節閥時，殘留氧氣可能會產生氣流聲音誤導醫護人員。

委員會提出5項改善建議，包括加強在職重溫培訓、明確劃分醫護角色，以及在運送危殆病人時填寫表格和檢查清單等。該院稱將落實執行建議，另已與家屬會面解釋報告內容，並再次就事件致歉。

明愛醫院去年向傳媒交代事故時，在多次追問下，始交代事主由一名眼科醫生及兩名資深護師陪同轉送，但無回應由誰負責接駁氧氣等，而當時無人須休假或停職。本報於事發後取得明愛醫院運送危殆病人的檢查清單，列明用氧氣樽須確保氣閥開啟，並由負責醫生或護士簽署確認。

本報正向醫管局查詢事件中有無醫護須接受處分，以及事發時有否填寫檢查清單和由誰簽署。