明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

明愛病人斷氧死亡事故 院方調查歸因醫護角色不清 未提處分 (22:17)

明愛醫院眼科病房79歲男病人去年11月底轉送深切治療部期間，氧氣樽氣閥未有開啟，病人其後病情惡化離世。明愛醫院事後成立根源分析委員會調查事件，原定上周三（24日）須提交報告，該院今日（30日）晚上發稿交代調查報告，認為「多個因素同時出現」於本宗事故，惟無提及有否涉事醫護須停職或受處分。

明愛醫院今日表示，事故成因包括負責準備監測儀器設備及氧氣樽人員角色及責任不清，部分準備工作由其他醫護人員協助，亦有醫護僅在出發前才加入運送，導致離開病房前臨牀交接工作不足，而涉事病房不常運送危殆病人，相關在職重溫培訓不足夠。

該院亦稱，涉事型號氧氣樽即使氣閥關閉，惟開啓氧氣流量調節閥時，殘留氧氣可能會產生氣流聲音誤導醫護人員。

委員會提出5項改善建議，包括加強在職重溫培訓、明確劃分醫護角色，以及在運送危殆病人時填寫表格和檢查清單等。該院稱將落實執行建議，另已與家屬會面解釋報告內容，並再次就事件致歉。

明愛醫院去年向傳媒交代事故時，在多次追問下，始交代事主由一名眼科醫生及兩名資深護師陪同轉送，但無回應由誰負責接駁氧氣等，而當時無人須休假或停職。本報於事發後取得明愛醫院運送危殆病人的檢查清單，列明用氧氣樽須確保氣閥開啟，並由負責醫生或護士簽署確認。

本報正向醫管局查詢事件中有無醫護須接受處分，以及事發時有否填寫檢查清單和由誰簽署。

相關字詞﹕明愛醫院 氧氣樽 醫療事故

上 / 下一篇新聞