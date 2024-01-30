港鐵完成檢討極端天氣應對措施 加強洪水演練研裝電動水閘 (21:20)

本港去年9月及10月接連經歷世紀暴雨及超強颱風，鐵路分別因水浸及九號颱風信號停運停駛，交通停擺令市民滯留機場及鐵路站，造成不便。港鐵向立法會提交文件，交代事後檢視工作及改善措施，港鐵稱，會在今年雨季前採取5項加強措施，包括在所有車站進行新一輪災難性洪水應急演練，以及研究在個別高風險出入口採用電動水閘或充氣水壩防止洪水入浸等。至於颱風下服務安排，港鐵提出颱風對鐵路的安全營運帶來4種風險，包括達8號風球級數的橫向風力可致列車翻側，外物被吹到架空電纜或路軌上，可影響電力供應和損壞列車導致脫軌等，重申將維持在9號風球下停駛機鐵等露天路段列車。
去年9月暴雨造成黃大仙站水浸，港鐵指，在應對洪水方面，現時大部分港鐵站出入口設計均最少高出街道地面450毫米，並配備1.2米高的防洪板，今年雨季前將採取一系列加強措施，包括：（一）在紅雨期間加強監察具較高水浸風險的出入口，按需要安裝防洪板或關上防水門；（二）在黃大仙站B3出入口現有的防水門前加裝防洪板；（三）加強配備額外裝備，包括柴油驅動水泵、水靴、清理排水渠淤塞的工具等、並在隧道較高位置標記排水口位置，方便員工識別；（四）在所有車站進行新一輪災難性洪水應急演練，以及（五）利用創新科技，例如水位感應器及提升閉路電視系統以加強警報。
至於應對颱風，港鐵列出颱風對鐵路的安全營運帶來4種風險：（一）港鐵列車設計上可承受一定程度風速，惟如風力超越八號風球水平，橫向風力在嚴重情況下可導致列車翻側、（二）樹木或雜物被吹到架空電纜、集電弓或路軌上，可影響電力供應和損壞列車，導致列車無法行駛，甚至脫軌、（三）列車在固定路軌行駛，遇突發情況無法如繞道或改道，故列車駛進露天路段，須有足夠信心至少能安全抵達最近車站、（四）列車如不幸滯留在露天段，緊急疏散工作會極具挑戰性，乘客、員工及救援人員均需面對樹木倒塌、被颱風吹起外物擊中、雷暴或水浸風險，車上乘客亦會缺乏食物、飲用水及衛生設施。
港鐵強調，理解停駛安排會對極端天氣下有需要出行人士造成不便，惟現行安排是經考慮鐵路系統設計安全因素、過往颱風期間事故經驗，以及詳細研究和論證而制定；另為回應工會關注，在極端天氣下除了必要及緊急工作外，亦必須盡量避免安排戶外工作，以確保員工安全。
港鐵稱，在維持現有颱風期間服務安排下，將改善緊急應變，包括加強對外發放颱風期間的列車服務資訊及公眾教育，加強應變計劃及對滯留乘客關愛，在車站加大飲用水、小食、充電設施、墊子和毛毯等儲備，亦會不斷檢視颱風期間不同鐵路線停運安排，以減低不便。
港鐵透露，隨極端天氣情況越趨頻繁，正提前進行三年一度的「極端天氣與氣候變化對港鐵鐵路處所的影響的研究」，會審現港鐵設計標準和營運程序，以加強保護措施。下周五（2日）立法會鐵路事宜小組委員會將討論相關事宜，港鐵代表亦會出席。