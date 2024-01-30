港鐵完成檢討極端天氣應對措施 加強洪水演練研裝電動水閘 (21:20)

去年9月暴雨造成黃大仙站水浸，港鐵指，在應對洪水方面，現時大部分港鐵站出入口設計均最少高出街道地面450毫米，並配備1.2米高的防洪板，今年雨季前將採取一系列加強措施，包括：（一）在紅雨期間加強監察具較高水浸風險的出入口，按需要安裝防洪板或關上防水門；（二）在黃大仙站B3出入口現有的防水門前加裝防洪板；（三）加強配備額外裝備，包括柴油驅動水泵、水靴、清理排水渠淤塞的工具等、並在隧道較高位置標記排水口位置，方便員工識別；（四）在所有車站進行新一輪災難性洪水應急演練，以及（五）利用創新科技，例如水位感應器及提升閉路電視系統以加強警報。

至於應對颱風，港鐵列出颱風對鐵路的安全營運帶來4種風險：（一）港鐵列車設計上可承受一定程度風速，惟如風力超越八號風球水平，橫向風力在嚴重情況下可導致列車翻側、（二）樹木或雜物被吹到架空電纜、集電弓或路軌上，可影響電力供應和損壞列車，導致列車無法行駛，甚至脫軌、（三）列車在固定路軌行駛，遇突發情況無法如繞道或改道，故列車駛進露天路段，須有足夠信心至少能安全抵達最近車站、（四）列車如不幸滯留在露天段，緊急疏散工作會極具挑戰性，乘客、員工及救援人員均需面對樹木倒塌、被颱風吹起外物擊中、雷暴或水浸風險，車上乘客亦會缺乏食物、飲用水及衛生設施。

港鐵強調，理解停駛安排會對極端天氣下有需要出行人士造成不便，惟現行安排是經考慮鐵路系統設計安全因素、過往颱風期間事故經驗，以及詳細研究和論證而制定；另為回應工會關注，在極端天氣下除了必要及緊急工作外，亦必須盡量避免安排戶外工作，以確保員工安全。

港鐵稱，在維持現有颱風期間服務安排下，將改善緊急應變，包括加強對外發放颱風期間的列車服務資訊及公眾教育，加強應變計劃及對滯留乘客關愛，在車站加大飲用水、小食、充電設施、墊子和毛毯等儲備，亦會不斷檢視颱風期間不同鐵路線停運安排，以減低不便。

港鐵透露，隨極端天氣情況越趨頻繁，正提前進行三年一度的「極端天氣與氣候變化對港鐵鐵路處所的影響的研究」，會審現港鐵設計標準和營運程序，以加強保護措施。下周五（2日）立法會鐵路事宜小組委員會將討論相關事宜，港鐵代表亦會出席。