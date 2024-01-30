23條立法｜五大商會齊撐立法  行會陳清霞指立法後可全力拼經濟  (20:17)

香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會發表聯合聲明指，工商界歡迎政府展開有關公眾諮詢及立法工作，認為有助凝聚更多共識，確保各方明白相關罪行的清晰定義，並釋除不實資訊或言論引起的疑慮。四商會同時指，政府要盡力就立法內容，詳細向市民、傳媒、外國商會及外國駐港領事解說，爭取各界支持，締造穩定的營商環境。

四商會指，自2003年撤回23立法，其間香港社會秩序經歷2019年的嚴重衝擊，大幅影響投資意欲，加上地緣政治日益複雜，工商界認為落實23條實屬刻不容緩，並相信一個月的諮詢期合適。

香港地產建設商會指，發展的前題是有安全和穩定的環境，同意落實23條立法，對營商環境有最大保障。

行政會議成員陳清霞指，23條立法是特區的憲制責任，要堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，必須確保國家安全，依法治理香港，把基本法全面準確落到實處。她指23條立法迄今尚未完成，對特區政府依法施政、有效管治帶來困難，而立法有利依法實施治理、推進新時期「一國兩制」成功實踐的需要。

陳清霞又指，相比較而言，現今制定國安法律的美、英、加、澳等國家，相關法律少則幾部、多則二十多部，罪類清晰，條款縝密。她指香港現有的國安法，也只有4種罪類。因此，23條立法後，能與現時國安法銜接互補，令維護國家安全法律體系完整有效。

陳清霞相信，法律制度是經濟社會發展的有力保障，相信完成23條立法，香港無後顧之憂，可全力以赴拼經濟、改善民生，加快「由治及興」進程、再創繁榮