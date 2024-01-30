明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條立法｜五大商會齊撐立法  行會陳清霞指立法後可全力拼經濟  (20:17)

香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會發表聯合聲明，支持《基本法》第23條立法。香港地產建設商會亦指立法可締造穩定社會和營商環境。行政會議成員陳清霞就指，完成23條立法後，香港無後顧之憂，可全力以赴拼經濟，加快經濟復蘇。

香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會發表聯合聲明指，工商界歡迎政府展開有關公眾諮詢及立法工作，認為有助凝聚更多共識，確保各方明白相關罪行的清晰定義，並釋除不實資訊或言論引起的疑慮。四商會同時指，政府要盡力就立法內容，詳細向市民、傳媒、外國商會及外國駐港領事解說，爭取各界支持，締造穩定的營商環境。

 

四商會指，自2003年撤回23立法，其間香港社會秩序經歷2019年的嚴重衝擊，大幅影響投資意欲，加上地緣政治日益複雜，工商界認為落實23條實屬刻不容緩，並相信一個月的諮詢期合適。

香港地產建設商會指，發展的前題是有安全和穩定的環境，同意落實23條立法，對營商環境有最大保障。

行政會議成員陳清霞指，23條立法是特區的憲制責任，要堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，必須確保國家安全，依法治理香港，把基本法全面準確落到實處。她指23條立法迄今尚未完成，對特區政府依法施政、有效管治帶來困難，而立法有利依法實施治理、推進新時期「一國兩制」成功實踐的需要。

陳清霞又指，相比較而言，現今制定國安法律的美、英、加、澳等國家，相關法律少則幾部、多則二十多部，罪類清晰，條款縝密。她指香港現有的國安法，也只有4種罪類。因此，23條立法後，能與現時國安法銜接互補，令維護國家安全法律體系完整有效。

陳清霞相信，法律制度是經濟社會發展的有力保障，相信完成23條立法，香港無後顧之憂，可全力以赴拼經濟、改善民生，加快「由治及興」進程、再創繁榮

相關字詞﹕23條立法 陳清霞 商會

上 / 下一篇新聞