23條立法｜葛珮帆指爭取暑假前完成立法　羅健熙促政府延長諮詢 (19:34)

立法會主席梁君彥強調，立法會全力做好23條的審理工作，以助政府立法，只要立法會和社會團結一致，定能盡快通過23條立法，實踐26年來未履行的責任。他又指，諮詢期和審議後便會立法。

民主黨主席羅健熙指，諮詢期適逢農曆新年，而且諮詢內容複雜，涉及新增法例和不同國家的案例，市民未必會熱衷表達意見及理解內容，因此建議政府延長諮詢期至3個月。他也敦促政府，若對一些含糊的條文已有初步、具體的想法，應盡早在諮詢期內解釋清楚，以釋公眾疑慮。

羅健熙今日召開網上記者會，他認為23條諮詢文件現應設免責條款，以保障維護公眾利益的市民，例如傳媒進行調查報道或政府內部有告密者揭露政府流弊時，會否構成竊取國家秘密罪行。他指諮詢文件有不清晰之處，政府應及早在諮詢期內釐清各條文和定義，尤其對於提高罰則的罪行更應多加解釋，以免市民誤墮法網，例如煽動與一般批評行為的界線、港區國安法和23條諮詢文件未有說明「國家安全」的定義，以及提出與境外勢力相似意見會否視作勾結行為。

現時警方拘捕疑犯，一般可扣留48小時後，而政府提及，23條立法，可因應調查延長扣查時間。羅健熙表示，延長羈留時間會令疑犯失去人身自由，不符合無罪推定的原則，另外，政府尚未提及相關規例的準則為何、警方可向何人申請和由何人批准申請延長羈留時間要求、有否上訴和申辯機制等。

羅健熙認為諮詢方法不夠全面，不應只局限於電郵或郵寄方式提交意見，應該舉辦公聽會讓所有市民公開意見。羅健熙說，內部會就23條立法進行討論，並將會向政府提交一份意見書，亦歡迎政府主動約見民主黨進行解說工作。

羅健熙又指，現時市民和政府關係一般，自己也在國安法實施後更謹慎發言，政府應借公眾諮詢表現自已願意接納不同意見，平衡言論自由和國家安全，讓他們可暢所欲言，切忌在任何時候都派出應變反駁隊，指摘有持相反意見的市民為「軟對抗」、「抗拒國家安全」。

民建聯立法會議員葛珮帆指，23條將新增「境外干預罪」，禁止任何人配合外國勢力干預香港選舉、立法及司法機關，另外亦會在不誠實取用電腦的基礎上引入新罪行，針對透過電腦或電子系統危害國安的行為。她指經歷過2019年反修例事件，對上述條例的立法必要深感認同，亦認為有足夠前瞻性。她相信立法會會爭取於暑假休會前完成23條的立法工作。

民建聯歡迎政府就23條立法進行公眾諮詢，支持早日完成立法，履行香港特區的憲制及法律責任。民建聯指，只有完善國家安全立法，對極少數危害國家安全的人作出有效制裁，才能真正保障到大多數香港市民的權利及自由，社會才有更安全的營商環境吸引企業投資、人才來港發展。

立法會全體議員發聯合聲明，表明全力支持23條立法，又指將積極參與相關審議工作，確保立法及早完成，並會積極向市民和國際社會做好宣傳和解說工作，反擊敵對勢力的造謠抹黑，抵制外部政治干預。