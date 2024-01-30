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瑞銀前聯席董事認轉走內地客約1.3億元　案情指被告曾於內地及英國買樓 (18:34)

瑞銀前員工涉於兩年間轉走內地客戶的銀行款項，涉款逾1.3億港元，被控洗黑錢、欺詐和盜竊等4罪。被告今（30日）於高等法院承認兩項洗黑錢罪，其餘欺詐和盜竊罪獲法庭存檔，還押至3月5日聽取求情。案情指，警方在被告寓所發現一批物業轉讓文件，包括3棟英國物業和兩棟內地物業，總值2900萬港元。此外，被告曾在英國倫敦購入一棟樓宇，內有27個單位。

36歲被告孫健榮曾任瑞銀聯席董事（associate director）。案情指，被告於2014年成為內地于氏夫婦的客戶顧問，負責提供財務建議。于氏於2016年反映將人民幣資金調動來港較麻煩，遂同意先將款項匯入被告指定的戶口，由被告轉帳予池姓親人，再匯入于氏夫婦的戶口。被告曾向于氏發送轉帳申請的圖片，並提供疑似的銀行帳單。

被告2018年從瑞銀辭職後，于氏夫婦委派另一名客戶顧問。經核對銀行紀錄，于氏夫婦發現有1.24億港元差額不知去向，被告聲稱的存款紀錄不存在。于氏夫婦與被告當面對質，被告訛稱將款項存入一個公司戶口，後來銀行職員報警，被告以欺詐罪被捕。

警方在被告身上搜出池姓親人的信用卡，另於被告寓所發現5棟海外物業的轉讓文件，並發現被告持有法拉利、林寶堅尼和「波子」等名車車匙。調查發現，被告的戶口有大量美金、英鎊和港元交易，被告向于氏夫婦出示的銀行紀錄全屬虛構。

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