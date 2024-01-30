黎智英案︳曾向員工稱《蘋果》非犯罪組織　張劍虹：當時相信 (18:33)

辯方於庭上播放該段錄音內容，當時張向員工說「我可以鄭重喺呢度同大家講：蘋果日報係唔會自己執笠，唔會了斷」，其時錄音傳來陣陣鼓掌聲。張又說「我哋唔係一個犯罪組織，我哋做新聞」、「黎生上個月係獄中寫封信，大家都見到啦，新聞自由呢嗰工作係危險，請大家同事要保重、盡量要小心。」

張確認錄音內容，同意自己曾指《蘋果》沒有違法、不是犯罪組織，以及壹傳媒盡量做到完全守法，當時他是相信自己說過的話。辯方問到黎是否在獄中提醒員工行事小心、避免觸犯，張回應「我唔敢演繹黎生講法，但佢係呢個環境叫大家小心。」

此外，張供稱黎成立《蘋果》英文版的其中一個目的是為《蘋果》尋求政治庇護，另一目的是要製造輿論，讓西方民主國家可以對中共及香港打壓人權的行為施壓。當時黎對《蘋果》英文版的指引包括，強調內地新聞需要有質素地報道、提供外國人在 《南華早報》看不到的新聞報道與觀點、打破《南早》的壟斷，以及禁止加入一般性新聞。張補充「黎生見到馮偉光揀咗一般性新聞，話唔好揀，因為揀呢啲文章就好似dilute（稀釋）咗英文版的原意。」