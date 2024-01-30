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兩幼女誤服大麻糖案　警員稱被告曾認網購大麻糖　辯方：非自願招認 (18:30)

一對2歲及4歲的小姊妹去年疑在家中誤服「大麻糖」，突然嘔吐、失去意識並送院，涉購買大麻糖的25歲父親否認兩項虐兒罪及一項藏毒罪，今（30日）在屯門裁判法院受審。負責拘捕的警員作供指，被告聲稱「嗰9粒大麻糖我都已經放咗喺我間房入面收起咗，我都估唔到我兩個女會攞咗出嚟食」，辯方爭議被告非自願招認。

被告C.K.W（建築工人）被控去年6月25日在天水圍一單位故意虐待或忽略4歲的X及2歲的Y，以及管有9粒大麻糖果。承認事實指，被告與兩女兒的生母Z分居，X和Y隨被告及親戚生活，X和Y事後尿液驗出四氫大麻酚。

兩女童由祖父友人李海華幫忙照顧及同住，她作供稱，當日被告的一名朋友曾到訪進入其房間；祖父之後吩咐李替女童撕開糖果包裝紙，惟李見X、Y各自拿着一包糖及已搣開，Y手中剩下一粒方型白色軟糖，體積約指尖般大，X正在咀嚼。不久，兩女童相繼身體顫抖，李以為她們感冒發燒，遂叫同住的叔叔召救護車。

Z作供表示，得悉女兒案發前生病，當晚女兒因抽筋發燒入院，X瞳孔放大、不由自主地失笑，表現不尋常。Z懷疑被告藏有違禁品，令女兒誤服，被告否認後步出病房聊電話，回來時神色慌張跟醫護談話，Z要求為女兒驗毒。被告胞弟C.K.C供稱，翌日凌晨依被告指示，在家中找到爆炸糖包裝，被告當時回覆「得一包咋？」

警員許澤斌供稱，被告承認網購大麻糖，自己「食淨9粒」，謂可能他的父親「唔覺意」給予女兒吃。辯方指出，許向被告講「你都認㗎啦」，「否則查埋你屋企人」，而被告不曾招認，許不同意。審訊明（31日）續。

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