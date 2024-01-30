黎智英案︳曾指黎智英指示報道陳方安生訪美及專訪林榮基　張劍虹認具新聞價值 (18:22)

在主問時，張提及黎智英曾於反修例遊行前要求張劍虹寫上「反送中」毛筆大字並印在長幡上。辯方指出黎智英原本並非打算隨報附送長幡，而是由泛民主派人士派發。張稱黎「冇correct我話呢個啱唔啱」，他只問及是否需要印這麼多，派送事宜由黃偉強處理，和指示在長幡印上「罷課罷市罷課」，不知道他與泛民如何配合。

法官李運騰詢問，隨報附送是黎抑或張的主意，張稱「我可以講並唔係我嘅主意，因為如果我有咁嘅knowlege呢，都係由黃偉強嗰度得嚟」。辯方指稱張修改供辭以指證黎，張否認。此外，張曾稱黎曾跟他談及自己於民主黨前主席何俊仁主持的節目《細說中南海》中的訪談內容，辯方指黎沒有提及，張否認。

至於《蘋果》Video Talk節目，辯方指節目並非想訪問反對派，黎2019年7月1日的信息表明希望影片內容關於烹飪、寵物、健康等。張解釋信息顯示他就節目數量增加而請示黎分工安排，否認片段內容以生活類型為主，指2019年開始已有新聞Video Talk。