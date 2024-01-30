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青年拉起被制服女子阻差辦公罪脫　法官指對原審截判官評警方執法有保留 (18:10)

2019年七一，一名青年涉在銅鑼灣時代廣場外拉起被制服的女子，被控阻差辦公罪，獲裁定表證不成立，當庭釋放。原審裁判官裁決時提到，警方發射海綿子彈有違指引，做法「值得商榷」。律政司以案件呈述方式提上訴，今（30日）於高等法院審理。律政司一方指，原審裁判官不必考慮和案情無關的因素，包括警方發射海綿子彈。高院法官認同，原審裁判官評論警方手段，屬於表達意見，而不是事實裁斷。

根據控方指控，答辯人李兆聰（案發時19歲）與一名女子在時代廣場外跑走，女子被女警制服後，被告涉伸手拉起女子。原審裁判官彭亮廷裁定表證不成立時，曾稱女警對女子的拘捕不合法，又指涉事警長想驅散人群，卻對準被告和女子發射海綿子彈，有違警方武力指引。

律政司高級檢控官吳加悅今表示，本案爭議為女警是否有合理懷疑拘捕同行女子，與警方使用海綿子彈並不相關；原審裁判官應在表證階段考慮控罪證據，而非不相關的事實，包括警方武力手段。

法官陳仲衡聽畢表示，難以明白為何警方發射海綿子彈，構成被告表證不成立的理由，「兩者都扯唔上關係，點解會視之為理由呢？」陳官又指，原審裁判官評論警方做法值得商榷，似乎對警方有保留，但沒有直接裁定合法性，「係意見，而唔係事實裁斷」。

答辯方則指，原審裁判官關注女警是否有合理基礎拘捕，但女警作供僅稱女子在時代廣場外的花槽逃跑，未能支持拘捕的合法基礎。陳官遂強調，案發時各處示威，法庭可以考慮整體大環境，「如果只見佢從花槽跑就拉佢，呢個決定係『黐線』……但大家唔需要講出嚟，都知道𠴱時經歷咗啲咩」。陳官將於4月30日之前頒下裁決。

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