23條立法｜鄧炳強成「反駁隊」隊長稱會應對抹黑及假消息　判斷屬國家秘密與否可按常識 (16:51)

政府今日起展開有關《基本法》23條立法的公眾諮詢，直至2月28日。律政司長和保安局長下午於立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會聯席會議，交代詳情。對於國家秘密的定義，保安局長鄧炳強指定義清晰，相信市民可用常識判斷。他又透露，將為23條「應急反駁隊」隊長，諮詢期內亦會盡量接觸不同界別，除接受媒體訪問，亦會舉辦「Town Hall」形式的諮詢會。
新民黨議員李梓敬就指，有媒體關注關於國家秘密的罪行，擔心引述消息時誤墮法網，亦關注有關公眾利益的豁免機制及指引。另一名新民黨議員葉劉淑儀同樣關注，傳媒引述消息時可否以基於公眾利益為辯解。鄧炳強指，國家秘密定義包括「無合法權限下披露」及「相當可能危害國家安全」。他舉例稱「例如天氣預報就與國安無咩關係」，但防務就關事，料市民可用常識判斷，執法部門亦要證明有犯罪意圖。他又指，聽到有關以公眾利益的豁免的聲音，當局會積極研究，處理有關「重大公眾利益」的相關豁免。鄧又指，有意見認為涉及重大公眾利益的事情應設有免責條款，當局會聆聽意見後再詳細考慮。
會上多名議員均同聲支持立法。立法會內唯一非建制派議員狄志遠成為聯席會議首名提問的議員，他關注政府的諮詢方式，又希望社福界前線、照顧者及社工等都有機會與政府交流。另一名議員鄧飛就關注特首李家超早前提出的「應急反駁隊」詳情。議員尚海龍就形容，23條立法的諮詢期可算是由80年代就展開，認為草擬《基本法》時，已經知道有此憲制責任。
保安局長鄧炳強在會上透露，他正是「應急反駁隊」隊長，又解釋為何稱為「反駁隊」而非「澄清隊」，認為澄清有回應誤會的意思，但政府希望應對抹黑及假信息，故用上「反駁」的字眼。
鄧炳強又指，解說立法時，除接受媒體訪問及接觸青年，亦會以不同方式諮詢市民，例如以「Town hall」形式接觸市民。律政司長林定國亦指，解說時用字會盡量淺白，並以互動方式接觸市民，而駐外經貿辦亦會向外宣講，他也會與特首李家超及保安局長鄧炳強向駐港領事及商會解說。