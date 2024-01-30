23條立法｜鄧炳強成「反駁隊」隊長稱會應對抹黑及假消息　判斷屬國家秘密與否可按常識 (16:51)

新民黨議員李梓敬就指，有媒體關注關於國家秘密的罪行，擔心引述消息時誤墮法網，亦關注有關公眾利益的豁免機制及指引。另一名新民黨議員葉劉淑儀同樣關注，傳媒引述消息時可否以基於公眾利益為辯解。鄧炳強指，國家秘密定義包括「無合法權限下披露」及「相當可能危害國家安全」。他舉例稱「例如天氣預報就與國安無咩關係」，但防務就關事，料市民可用常識判斷，執法部門亦要證明有犯罪意圖。他又指，聽到有關以公眾利益的豁免的聲音，當局會積極研究，處理有關「重大公眾利益」的相關豁免。鄧又指，有意見認為涉及重大公眾利益的事情應設有免責條款，當局會聆聽意見後再詳細考慮。

會上多名議員均同聲支持立法。立法會內唯一非建制派議員狄志遠成為聯席會議首名提問的議員，他關注政府的諮詢方式，又希望社福界前線、照顧者及社工等都有機會與政府交流。另一名議員鄧飛就關注特首李家超早前提出的「應急反駁隊」詳情。議員尚海龍就形容，23條立法的諮詢期可算是由80年代就展開，認為草擬《基本法》時，已經知道有此憲制責任。

保安局長鄧炳強在會上透露，他正是「應急反駁隊」隊長，又解釋為何稱為「反駁隊」而非「澄清隊」，認為澄清有回應誤會的意思，但政府希望應對抹黑及假信息，故用上「反駁」的字眼。

鄧炳強又指，解說立法時，除接受媒體訪問及接觸青年，亦會以不同方式諮詢市民，例如以「Town hall」形式接觸市民。律政司長林定國亦指，解說時用字會盡量淺白，並以互動方式接觸市民，而駐外經貿辦亦會向外宣講，他也會與特首李家超及保安局長鄧炳強向駐港領事及商會解說。