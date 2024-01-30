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安達臣道天秤倒塌致命工傷　勞工處及屋宇署再控4人4公司包括精進 (15:39)

前年9月安達臣道地盤天秤倒塌釀3死6傷，繼勞工處早前票控相關人士及建築工程公司「故意於工作時可能危及他人」等67罪，屋宇署再向4人及4間公司提出9項檢控。兩案今（30日）先後於觀塘裁判法院提訊，兩名裁判官均應控方要求押後案件至4月29日再訊。控方庭上透露，其他執法部門正在作刑事調查，勞工處有待調查完結再作進一步決定。

針對勞工處檢控4名男子和7間建築工程公司一案，控方交代已提供案情撮要、時序表及證人列表，由於其他執法部門的刑事調查尚在進行中，難以預計何時完成，亦有專家給予技術性的意見，遂申請押後案件，形容是較為公平的做法，希望期間有進展，屆時再商討合併抑或分拆處理案件。

其中4名被告反對押後，忠誠公證行有限公司、潘志財、周漢裕的代表律師稱，事隔超過一年，而傳票控罪有檢控時限；控方未有給予證人供辭等文件，投訴押後等情况對被告不公。被告郭俊聰一方則指，郭前年起就本案提訊5次，冀盡快審訊。裁判官考慮到案件複雜、調查需時，准許押後再訊。

至於屋宇署新增票控「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪的案件今首次提訊，被告為承建商的獲授權簽署人簡浩楷、承建商技術人員林榮燊、與工程有關的王偉堅、獲委任人黃志成、精進建築、永茂機械、東泰工程、新科試驗。東泰工程被控兩項上述控罪，餘下7名被告各面對一項相同控罪。控方申請合併9罪及押後再訊獲批，候其他部門調查。

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