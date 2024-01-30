吸煙與健康委員會倡煙草稅至少增75%　料吸煙率可減至8.8% (14:37)

政府去年控煙諮詢提出增加煙稅至零售價75%等措施，結果尚待發表。吸煙與健康委員會主席湯修齊說，委員會贊成推動控煙諮詢所有措施，惟需按優次推行，建議下月底先增煙草稅，並於本年內在完稅煙及其包裝增加標籤、擴大禁煙區、禁售調味煙，以及增加健康警告語覆蓋範圍至涵蓋整個捲煙包裝，另建議每年在通脹之上增加10%煙稅。

身兼吸煙與健康委員會委員的港大護理學院教授王文炳引述港大去年一項調查稱，分別有68.5%和64.6%支持今年加煙稅和「年年加」，另發現煙民認為每包煙平均增至140.1元可促使戒煙或減低一半吸煙量。

南非開普敦大學經濟學院榮譽研究院羅夏麗（Hana Ross）稱，按捲煙需求價格彈性值（price elasticity）推算，本港去年加煙稅後，2023年吸煙率將降至9.2%；若今年加煙稅75%，吸煙率將可降至8.8%，即減少約2.8萬名煙民，並粗略估計可增加40億元庫房收入。

不過按政府數據計算，若煙稅增加約67%至每包煙約84元，已佔零售價約75%。羅夏麗解釋，計及煙草商銷售淨利率及通脹增幅等，增加75%煙稅才能滿足佔零售價75%的目標，且市場上有不同捲煙品牌，其計算是以市場佔比最高的萬寶路售價為準。

對於煙草商質疑加煙稅變相助長私煙，湯修齊質疑是偽命題，並引述數據反駁，本港於2023年的過去8年無加煙稅，煙草商同期加價11元，等同加稅28%，「但無人行出來說是助長走私煙」。他說若政府採納委員會提出措施，有信心明年將吸煙率降至目標7.8%水平。