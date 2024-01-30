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黎智英案︳張劍虹指《蘋果》不止於支持和平示威　「撐小店」計劃分毫不收反映只想宣傳「黃圈」 (14:12)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉勾結外國勢力案今（30日）踏入第19天審訊，前《蘋果》社長張劍虹繼續接受辯方盤問。辯方列出2019年6至8月涉及反修例示威的頭版，指遊行均獲發不反對通知書，《蘋果》只支持和平示威。張劍虹不同意，稱後來暴力越趨激烈，《蘋果》跟隨黎的立場刊登文章，採用較同情和支持示威者的角度。雖然他曾覺得部分文章不合適，「但個問題係我喺呢個崗位、作為社長我梗係要執行黎生嘅政策啦」。

辯方指稱，黎智英在反修例期間曾推行「撐小店」廣告計劃，是因為《蘋果》當時正流失大商戶，希望尋找新客戶，張稱流失大客戶只是其中一個說法，黎作為生意人，計劃施行約半年都沒有收取客戶廣告費，不認為最終目的是要賺錢。辯方問黎有否打算在任何時刻從中獲利，張稱「呢個要黎生自己至知」，否認計劃是潛在收入來源，事實上每個月都虧蝕。

辯方又指，黎的本意並非為支持「黃店」而是「小店」，張指該只是計劃名稱，「個名唔係叫撐黃店，但實際上係咁嘅意思囉」，加上黎曾表明「黃色經濟圈係要存在嘅」，覺得「有抗爭嘅情况要有黃色經濟圈」。

辯方展示蘋果在2021年1月14日刊登的〈圍捕所有反對派政治人物，港版美麗島事件〉，由鄺頌晴所寫。辯方指出在《蘋果》英文版網頁中，有提到作者意見不代表編輯立場。張指「呢個只係一個標準答案啫」，猶如節目中會列出「嘉賓意見不等於立場」，為保障公司和避免訴訟的風險，但英文版挑選文章的準則都是要按黎訂下的框架，包括「偏黃」和支持香港的觀點，不可以有中國正面內容。

至於中文評論版則由主筆楊清奇管理，張稱他與黎會向楊建議作家，張一般會接受推薦，因二人始終是上級。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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