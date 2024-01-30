明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

內地已婚商人涉酒店非禮女子判囚15個月　官斥行為高度侮辱 (14:07)

內地已婚商人2022年以手機充電為由，邀約女子到酒店聊天，其後涉將女子推到床上，以下體貼近女子的臉。商人經審訊裁定非禮罪成、企圖強姦罪不成立，今（30日）於高等法院判囚15個月。法官表示，從證供來看，被告看來有意強迫事主口交，行為涉及一定程度的武力，並高度侮辱。

庭上透露，陪審團的定罪基礎是被告韋德恩（現54歲）曾赤裸騎在事主X身上，以陽具貼近X的臉部。正值月事的X要求被告停下，被告回應「真沒意思，你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」

暫委法官林穎茜引述心理報告表示，被告案發時的言論令X受冒犯，不敢結識新朋友和入住酒店，擔心陷入危險之中。心理學家判斷X隨時間過去，痛苦的記憶已逐漸消退，但事件損害X的自我意識，尤其是被告利用和X同是中國人的身分，表現善良真誠的一面，導致X現在對男性產生不安全感。

針對本案非禮事件，林官稱X作供時以言語表達嘔心感受，亦面露厭惡表情，可見被告以下體步步進逼的畫面，令X非常討厭；雖然被告沒有明言，但從動作來看，被告明顯有意使X為他口交，行為具高度侮辱性。林官又指，被告事後更怪責X「沒意思」，相信X會對被告推卸責任而感到憤怒。

林官認為，雖然被告迫使X為他口交不果，但被告自辯時承認曾有外遇，法庭不接納他沒有重犯風險的說法。林官提及，本案不存在違反誠信的關係，但X對被告有一定程度的信任，亦信納被告想幫助X發展內地生意，無疑加重情節嚴重性。林官採納15個月為量刑起點，並對被告患癌的妻子、最近離世的母親深表同情，但稱並非有效減刑理由，判被告囚15個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞