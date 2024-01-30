內地已婚商人涉酒店非禮女子判囚15個月　官斥行為高度侮辱 (14:07)

庭上透露，陪審團的定罪基礎是被告韋德恩（現54歲）曾赤裸騎在事主X身上，以陽具貼近X的臉部。正值月事的X要求被告停下，被告回應「真沒意思，你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」

暫委法官林穎茜引述心理報告表示，被告案發時的言論令X受冒犯，不敢結識新朋友和入住酒店，擔心陷入危險之中。心理學家判斷X隨時間過去，痛苦的記憶已逐漸消退，但事件損害X的自我意識，尤其是被告利用和X同是中國人的身分，表現善良真誠的一面，導致X現在對男性產生不安全感。

針對本案非禮事件，林官稱X作供時以言語表達嘔心感受，亦面露厭惡表情，可見被告以下體步步進逼的畫面，令X非常討厭；雖然被告沒有明言，但從動作來看，被告明顯有意使X為他口交，行為具高度侮辱性。林官又指，被告事後更怪責X「沒意思」，相信X會對被告推卸責任而感到憤怒。

林官認為，雖然被告迫使X為他口交不果，但被告自辯時承認曾有外遇，法庭不接納他沒有重犯風險的說法。林官提及，本案不存在違反誠信的關係，但X對被告有一定程度的信任，亦信納被告想幫助X發展內地生意，無疑加重情節嚴重性。林官採納15個月為量刑起點，並對被告患癌的妻子、最近離世的母親深表同情，但稱並非有效減刑理由，判被告囚15個月。