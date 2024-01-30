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23條立法｜諮詢期比03年短　李家超稱合適　信安全穩定助人才流入 (12:32)

政府由今日起展開有關《基本法》23條立法的公眾諮詢，直至2月28日，諮詢期較2003年23條立法時短。特首李家超指，諮詢文件內容詳細，加上政府將大力解說，相信諮詢期安排合適，又指立法有助創造安全穩定環境，有利經濟發展及人才流入，亦不同意《港區國安法》實施後，對本港有負面影響。

李家超形容，目前地緣政治風險加大，國家安全風險真實及嚴峻，境外有西方國家針對中國，美國中情局及英國情報單位已表明會做大量工作針對中國和香港；境內則仍有外國代理人及港獨思潮潛伏香港社會，街頭暴亂隨時可藉民生民主議題推波助瀾，亦需防範孤狼式襲擊。他指23條非針對個別國家，而是「保護自己」，不希望「人哋犯我哋」，但若發生時，需有法律處理。

今次23條立法諮詢期約為一個月，比2003年立法時的諮詢期短，李家超解釋，諮詢文件已詳盡介紹，亦會配合大量講解工作，強調當局會認真諮詢，確保考慮及審視市民意見，同時要平衡盡快立法的「社會共識」，期望盡快完成立法，認為目前安排合適。

李家超在交代公眾諮詢的記者會上，多次強調「安全」及「穩定」，指若社會環境不安全及不穩定，只會對經濟有負面影響，「如果冇咗安全穩定嘅環境，無論有咩正面因素，都係虛假，都係空中樓閣，都係浮沙上建立嘅假象。」他相信維護國家安全的法例會確保香港有安全的環境、對經濟發展必然有利，認為外國出於想本港的國安法律弱化，從而找出漏洞，故批評23條立法，亦不同意國安法實施後引起負面效果，指本地存款、初創公司等均有增加，相信23條立法後對經濟也有正面影響。

面對本地或海外非政府組織的擔憂，李家超相信，任何組織和個人都謀求穏定和安全環境，外國組織在港利益因23條立法受到保障，相信任何組織和個人都謀求穏定和安全環境，並形容沒有商人希望受到暴力攻擊，以及把自己的資產放在「戰場」（warzone），重申23條立法內容將符國際標準，自由和人權仍得以保障。被問到有否評估23條立法後會再引起移民潮，李家超認為，人會流向安全及穩定的地方，而當香港有安全穩定的環境時，「我會相信都係讓所有人向着香港流向一個正面嘅重要元素」。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 李家超

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