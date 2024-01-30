柴灣康翠臺電表房爆炸至今斷水斷電　料最快黃昏起有限度供電 (12:15)

大廈管業處昨在大廈外張貼通告，指正安排承辦商安裝臨時電力系統，預計在今日下午6時可恢復部分升降機服務、食水及沖廁水供應、有限度樓層照明及有限度業戶用電，提醒各住戶節約用電。通告亦指，石油氣承辦商亦正進行工程，預計同樣在今日下午6時恢復正常。

現場有警員把守，有男住戶向警員求助，稱單位內有行動不便老人家，因無水電及食物，希望獲協助，警員回應指「無辦法」，着男子請假或請其他親友照顧。有住戶表示，目前仍無水無電、「無得食」，認為工人做事「求其」。另有居住了30多年的女住戶稱，第一次遇上大廈斷水斷電，「梗係唔方便」，今早要一早外出洗衣及乾衣。住戶鄺小姐形容目前是「百無」，外出均要行樓梯，但認為事件屬意外，且破壞力大，管理處跟進算快。

紅十字會在大廈大堂擺設服務站，提供急救服務、熱水及餅乾等乾糧，另提醒未能回家的住戶可到銅鑼社區中心暫住；而需大量食水者可到水務署水車取水。有紅十字會職員透露，有聽聞大廈內有行動不便長者居住，會與保安等保持聯絡。