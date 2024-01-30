涉「12港人」案喬映瑜判囚5年1個月　求情信提中聯辦國務院曾派人探訪 (14:15)

法官陳廣池讀出被告親筆求情信，講述被告過去3年半在中港兩地坐牢的感受，當中提及「被抓獲後第一個除夕，中聯辦與國務院委遣兩名女士前來探訪，使我理解國家還是關心香港年輕人」等。陳官其後形容為「好一篇求情信」，但指被告需為事件負上刑責。考慮案件嚴重、被告認罪，但炸彈案與潛逃案是不同性質的案件，刑期必須分期執行，判她監禁5年1個月。

被告喬映瑜（現年37歲）本姓方，聲稱過往與家人關係疏離而改名換姓。陳官判刑之前，特意問她是否會「認祖歸宗」改回本姓，因為她求情信稱得到家人支持，喬認確會改回本姓。陳官亦問喬如何撰寫該求情信，喬飲泣地指自己花了兩個月時間回想3年半獄中經歷的感受，將初稿交給律師批改後，再逐字抄寫成文。

陳官判刑指相信喬的求情信是真誠、非為博取同情，並讀出信中部分內容，「獄內3年5個月…我有充足時間及一眾警官的幫助下，讓我瞭解到自己是何等熱愛自己的家——和平的香港」及中聯辦與國務院派人探訪喬。陳官形容「好一篇求情信」寫出喬的心路歷程，但也指喬需面對刑責，成為她「人生路途上一個烙印。」

陳官續指，炸彈案中喬借出自己居所，讓同案被告兼她男友黃棨騫（案發時21歲）放置喉管炸彈，以及被告自行上網學習製造充注炸藥的網球，藉以支援社會暴亂。陳官斥喬不但沒有教導比她年輕的男友守法，反而助紂為虐，判監3年7個月。至於潛逃案，「12港人」另外9名被告就潛逃一事只判監10個月，但陳官認為這刑期「遠遠不能反映」喬的罪責，因喬在航行期間負責把風及用衛星電話通報位置、潛逃計劃明顯地涉及域外勢力和資金等因素。但考慮喬在內地服刑兩年、與同案被告刑期差異而酌情減刑，判監1年半。