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23條立法｜倡設境外干預罪禁干預選舉、立法及司法決定　擴煽惑叛亂罪涵蓋範圍　被捕人不送返內地 (10:35)

特首李家超宣布，由今日起展開有關《基本法》23條立法的公眾諮詢，直至2月28日。律政司長和保安局長下午將到立法會，出席保安事務委員會及司法及法律事務委員會聯席會議，交代詳情。李家超亦指，日後涉新法例的被捕人，不會移送內地審訊。

保安局長鄧炳強表示，在考慮香港法律、實際情况和外國相關法律後，政府將訂立全新的《維護國家安全條例》，包括新增「叛亂罪」、「境外干預罪」及針對透過電腦或電子系統進行危害國安行為的條文。他指，諮詢文件將有9章，其中第1至2章會解釋憲制責任、國家安全風險、立法原則、考慮因素等；第3至7章則涵蓋5大類危害國家安全行為，大部分是完善現行法律，亦有新增罪行。

政府建議包括：

•訂立叛國罪，涵蓋意圖危害國家主權、統一或領土完整而使用武力或威脅使用武力的行為；修訂現有「非法操練罪」，禁止接受或參與涉及境外勢力武器使用訓練、軍事練習或變陣演習，及禁止配合境外勢力提供該等訓練、練習或演習；將現時普通法罪行的「隱匿叛國」罪行編為成文法。

 

•擴闊現有《刑事罪行條例》中煽惑叛離罪涵蓋的煽惑對象，至制訂及執行政策、維護司法公正等人員，並引入「叛亂罪」，處理危害國家主權、統一或領土完整的暴動行為。

 

•修訂《官方機密修例》，建議詳細定義「國家秘密」及訂立相關罪行，包括非法獲取、管有及披露國家秘密，亦會針對間諜行為，包括境外勢力策動境內代理人發放虛假或誤導信息，以干預特區事務，亦會禁止任何人參加或支援境外情報組織，或接受其利益。

 

•在現有涉破壞或毁壞他人財產罪行及不誠實使用電腦罪的基礎上，引入新罪行，針對危害國安的破壞行為，包括破壞或削弱公共設施、透過電腦或電子系統危害國安的行為。

 

•訂立「境外干預罪」，禁止任何組織配合境外勢力，干預國家及香港事務，如選舉、 立法及司法機關決定，或損害中央或香港與任何外國或地區關係的行為。

 

•修訂現行《社團條例》中，與維護國安、禁止政治團體與外國或台灣政治性組織有聯繫的條文，建議將《社團條例》適用範圍擴至法團、合作社、廟宇團體。

 

•為法例訂立域外效力。

對於「境外干預罪」是否涵蓋本地或海外個人或組織對法庭判決的評論，李家超強調犯罪標準在於有否意圖，不論本地或外國人，只要發表意見時無犯罪意圖，便會受香港法律保障，亦毋須顧慮。保安局長鄧炳強今午就於立法會表示，現行《社團條例》基於維護國安所需、可禁止社團運作，機制已廣為社會熟悉及有效，故不會參考外國設立另設登記制度，但指現行禁止社團運作機制未涵蓋法團、合作社、廟宇團體，情况未如理想，令想危害國安者刻意利用其他方法登記，逃避《社團條例》規管，建議將《社團條例》適用範圍擴至有關組織。

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