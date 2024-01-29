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2024年1月29日星期一
元朗幼童疑鯁喉昏迷 送院搶救不治
(19:59)
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警方今午（29日）5時許接報，指一名2歲女童於元朗大棠水蕉新村疑鯁喉，昏迷不醒。救護員到場為女童即場急救，再由救護車送院，惟搶救後證實不治。事件起因仍有待調查。
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