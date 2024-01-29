男教學助理否認與15歲女學生性交　事主稱自覺被騙 (18:08)

被告李靖邦（案發時29歲，下同）在女童X（15歲）就讀的中學，任職二級資訊科技技術員級教學助理，他被控於2023年2月1至21日在將軍澳某單位犯案。根據承認事實，閉路電視拍攝到被告在案發6天進出X居住的大廈。

庭上播放X的錄影會面，她指在校內被欺凌，遂向可信任的被告傾訴，兩人默認成為情侶。X憶述多次與被告性交及類似事件，X同意起初在半推半就下發生，由於獲被告陪伴感開心，故如果性交令被告開心，她亦願意，形容為被認可和覺得滿足。

最後一次事發時，X告訴被告感到不適想吐，被告聲稱要上門檢查她是否懷孕，在X家中脫去她的衣服，又要X替他口交及性交，其間X打踢被告要求停止，呼叫「好痛」。事後被告把清理精液的紙巾扔掉在梯間垃圾桶。X指被告沒使用安全套，而她於案發後下體出血。

X透過視像系統作供，在辯方盤問下確認向被告講過想買Switch遊戲，她也有cosplay（角色扮演），但否認因為不夠金錢而做兼職，亦沒瀏覽PTGF（兼職女友）網頁。X表示和被告談及相關話題，才閱讀講述替男生手淫的帖文，而她沒想過援交。辯方提起X的家庭關係欠佳時，X承認不開心，一度聲線顫抖。審訊明（30日）續。