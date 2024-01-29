嗇色園料吸5至6萬人次到場上龍年「頭炷香」 (17:36)

歲初上「頭炷香」是本港傳統習俗，嗇色園今日公布新春黃大仙祠上「頭炷香」的安排，黃大仙祠將於年三十（2月9日）晚上9時正開放予善信進入祠內第一參神平台，等候上「頭炷香」，並通宵開放至年初一晚上9時，亦會在年初一至十六期間延長開放時間，將在年初二至十三延至晚上6時閉園，正月十五元宵節則延至晚上10時，正月十四和十六則延至晚上8時。嗇色園預計，今年將吸引5至6萬人次上「頭炷香」，較去年的2.3萬人次增加約一倍。
「頭炷香」當晚，祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。善信年三十晚9時起可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，上香路線為自正門入園，在第三参神平台點香，依次在第一参神平台大殿前、三聖堂及盂香亭上香。祠內禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，請勿燃點大束香枝；嗇色園建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香。
被問到有否與政府協商年三十晚往來口岸的交通安排，嗇色園行政總裁冼碧珊則指，已向政府提交整體方案，相信「交通不成問題」，並會與旅議會保持溝通，留意年三十來港上「頭炷香」的內地旅行團的數量。
另外，年初二起整個正月（2月11日至3月9日），生肖屬龍、狗、牛、兔之善信，出示有效身份證明文件，可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。