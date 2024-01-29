嗇色園料吸5至6萬人次到場上龍年「頭炷香」 (17:36)

「頭炷香」當晚，祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。善信年三十晚9時起可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，上香路線為自正門入園，在第三参神平台點香，依次在第一参神平台大殿前、三聖堂及盂香亭上香。祠內禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，請勿燃點大束香枝；嗇色園建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香。

被問到有否與政府協商年三十晚往來口岸的交通安排，嗇色園行政總裁冼碧珊則指，已向政府提交整體方案，相信「交通不成問題」，並會與旅議會保持溝通，留意年三十來港上「頭炷香」的內地旅行團的數量。

另外，年初二起整個正月（2月11日至3月9日），生肖屬龍、狗、牛、兔之善信，出示有效身份證明文件，可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。