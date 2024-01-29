南亞裔男子涉2018紅磡街頭劫案囚13年　同案主腦判刑前自殺身亡 (15:10)

懲教署指，今晨5時06分，懲教人員發現該名還押在囚人士，在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺。懲教立即召喚支援到場為他急救及召喚救護車。該名還押在囚人士其後於早上6時06分證實死亡。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭亦將舉行死因研訊。

首被告Mehmood Arshad（40歲）和次被告Gurung Royal（24歲）同被控搶劫罪，次被告另被控有意圖而傷人罪。庭上透露，正還押的首被告今早在醫院去世，其案件押後至3月27日處理，以待發出死亡證。辯方為次被告求情指，他並非搶劫事件的主腦，冀和其他同案者一樣，採納13年為量刑起點。

暫委法官游德康判刑指，事件涉及5名劫匪在鬧市行劫，當中兩人手持10吋長的刀，幸好有途人目擊而沒有發生重大悲劇。游官表示，次被告是其中一個持刀者，他從後斬傷涉事職員的腳部，施襲手法冷血，慶幸傷者沒有承受永久性傷害。游官採納13年為搶劫罪的量刑起點，另以8年為傷人罪的起點，兩罪刑期同期執行，總刑期為13年。