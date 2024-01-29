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10間餐廳手機APP收集用戶資料促銷　私隱專員促餐廳減少收集個人資料 (13:04)

個人資料私隱專員公署於去年11月至今年1月走訪60間本地餐廳，實測餐廳提供電子點餐服務時收集及使用顧客個人資料的情况，發現10個提供手機應用程式點餐服務的餐廳，均有追蹤用戶及利用客戶資料直接促銷，收集的資料包括Cookies、裝置資料、交易紀錄、位置、喜好及行為、購買紀錄等，亦會將顧客個人資料直接用作促銷，當中7間餐廳預設顧客同意收集資料。

在提供二維碼點餐服務的餐廳中，公署走訪的餐廳中有4間要求顧客提供電話號碼或電郵地址。提供手機應用程式點餐的餐廳中，亦有4間要求必須註冊帳戶才可點餐，包括麥當勞、星巴克、譚仔三哥米線及譚仔雲南米線，過程中會收集姓名、電話號碼等資料；大快樂、大快活、肯德基及香港吉野家容許顧客使用訪客身分點餐及結賬，但仍會收集客戶姓名、電話號碼及電郵地址。

私隱專員公署提醒，市民在使用手機應用程式點餐前，應先了解程式會查閱、收集的資料，再決定是否使用，並應考慮實際需要而決定其存取權限；若掃瞄二維碼點餐，則要留意不要掃瞄來歷不明的二維碼，亦要檢查二維碼所導向的網站及第三方點餐平台的真確性。公署又建議，飲食業界向顧客提供不涉收集個人資料的點餐方式，若要使用他們的個人資料作直接促銷應清晰告知並徵求同意，建議不要再預設顧客選擇為「同意」，亦要制訂明確的資料保留政策，定期刪除過時或不必要的顧客資料。

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