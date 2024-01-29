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私隱公署接獲外泄通報按年增五成　料因機構提高警覺所致 (12:52)

個人資料私隱專員公署今發表2023年工作報告，去年公署共接獲157宗資料外泄事故通報，較2022年的105宗大幅增加近5成，其中以涉及黑客入侵的個案佔最多，數量較前年大幅增逾1倍、有64宗。「起底」個案則較前年大減57%，有756宗，個人資料私隱專員鍾麗玲稱，網上發現的起底個案大減8成，認為與社會氣氛整體較平和、執法有成效及具阻嚇力有關。

私隱公署於2023年共接獲3582宗投訴，較2022年的3848宗減少7%，主要因為涉及起底的個案大幅減少，而涉私營機構的投訴中，以銀行與金融業的投訴最多，佔198宗。另外，公署去年接獲的157宗資料外泄事故通報，48宗來自公營機構、109宗來自私營機構，其中41%涉及黑客入侵、27%涉遺失文件或便攜式裝置、13%涉經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料。鍾麗玲說，涉黑客入侵的事故，由2022年的29宗、佔資料外洩事故28%，大幅增加逾1倍至2023年的64宗，當中亦有23宗涉及即時通訊軟件被騎劫的個案，共涉約1600個帳戶。

鍾麗玲分析，接獲的相關通報個案增加，或因為去年出現兩宗大型資料外泄事故，加上公署全年推動大量數據安全教育，令各機構警覺性更高，當發生事故時就第一時間通報。她又指，留意到外國資料外泄事故亦呈上升趨勢，公署已於前年起推出相關的資料處理及通報指引。

對於去年數碼港及消委會資料外泄，鍾麗玲說，調查仍然繼續，一共向數碼港作4次查詢並獲3次回覆，現正等候由數碼港委託的網絡安全顧問公司所撰寫的報告，之後會整體評估；私隱公署則向消委會作3次查詢並獲5次回覆，正等候消委會提供進一步資料。

4成起底個案涉金錢糾紛

起底個案方面，私隱公署去年共處理756宗起底個案，43%起底個案涉及金錢糾紛、20%則涉家人及感情糾紛，涉政見糾紛只佔2%。私隱公署去年共就140宗個案展開刑事調查、合共展開30次拘捕行動，共有31人被捕。公署亦向23個平台發出378個停止披露通知、涉10682個起底訊息，並成功移除117個用作起底的頻道。

相關字詞﹕編輯推介 私隱專員公署 資料外泄 起底

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