【持續更新】黎智英案｜辯方：《蘋果》高層價值觀一致毋須編採指示　張劍虹：受黎智英指示催谷反修例 (11:31)

《明報》文字直播審訊情况:

【11:14】休庭。休庭前辯方根據《蘋果》「編輯室約章」列明的編採方針和機構運作提問，指張實際上可以「向老闆說不」，張回應「呢個我唔同意喎」。辯方指，正如張早前的證供提及，每一份報紙都有不同編採指示，例如美國《紐約時報》較《華爾街日報》自由，張稱要視乎如何定義「自由」與「保守」。不過他同意英國《衛報》較《每日電訊報》自由；《明報》比《蘋果》較支持政府，而《星島》、《大公報》等則更保守，認為報紙本身有立場不是問題。

【10:58】辯方展示第三則信息，顯示黎智英將所撰的《蘋果》廿五周年感言發送予張劍虹。張回覆「老闆，蘋果是屬於香港人的，昨天是，今天是，明天也是」，黎回覆「堅持下去！」辯方指信息清晰反映張同意黎的想法。張則解釋他「好少表達對佢（黎）有咩異議」，當時僅呼應黎。辯方續指出，黎不曾下達編採指示，因為張及其他《蘋果》高層均抱持相同的編採方向。張則反駁「就算係有價值觀，唔代表黎生無畀指示，黎生係絕對有畀指示」。

法官李運騰此時關注辯方今早一直在問張的價值觀，但價值觀與編採指示不同，例如黎曾指示《蘋果》不要報道中國的正面新聞，「這不是價值，這是一個角度，甚至是偏見」，請辯方澄清，法官杜麗冰亦認為提問不公。

辯方改為問黎「根本毋須下達報道方向，因為所有人都知道」。張劍虹亦不同意，他認為黎的編採指示不只是一套價值觀，例如黎指示催谷巿民上街反對《逃犯條例》，「已經唔係純粹呢個自由，民主，言論自由嘅問題，係一個要成個報紙，成個報紙點樣去做」，同時黎會親自參與遊行，《蘋果》會與黎的秘書溝通，安排在哪裏訪問黎，黎再吩咐如何報道新聞，亦會在其〈成敗樂一笑〉專欄不斷撰稿呼籲讀者上街，「我唔相信如果黎生無一個咁清楚嘅編採指示，咁我哋呢班人呢，即使覺得應該要有言論自由、應該要有法治，係會做出呢啲嘢囉」。

【10:30】辯方展示一則黎智英與張劍虹的WhatsApp對話，張向黎提及有關訂閱《蘋果》，請示稱會發起由泛民區議員幫助解決付款疑難，黎當時表示《蘋果》作為牟利機構，「我們發起是否不好意思」，但「你（張）若覺得無問題，go ahead」。張解釋，黎若認為其意見不適合就會直接提出「唔好咁做」，故以他多年與黎相處的經驗，他覺得黎對其建議反應正面。

另一則信息顯示張與陳沛敏的對話，張提到前特首梁振英透過狙擊廣告商向《蘋果》施壓，令廣告商不堪壓力而拒落廣告，而《蘋果》作為「捍衛香港言論自由等核心價值不妥協」。辯方指張作為陳上司，承諾《蘋果》不會妥協於捍衛香港價值觀，張同意。

【10:07】開庭。壹傳媒前社長張劍虹今起接受辯方資深大律師彭耀鴻盤問，張同意他認識黎智英多年，過往曾在不同傳媒機構任職，可算是資深傳媒人。張亦同意他反對極權、支持民主和新聞自由，深信傳媒是監察政府的第四權，價值觀與黎智英、副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、英文版執行總編輯馮偉光脗合。至於主筆楊清奇，他就稱不肯定是否與他價值觀一致。

至於一眾前《蘋果日報》員工的價值觀，他同樣稱不敢斷言，稱《蘋果》的記者和編輯團隊人數眾多，「好多可能係為咗打份工」，惟他們「知道黎生有呢個價值觀，佢哋都一定會配合，因為都係佢哋嘅工作嚟，但佢哋係咪真係有呢個信念呢，我本人唔敢代佢哋答」。