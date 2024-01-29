禁即棄塑膠｜藥房商會促環保署交代有否例外　餐飲業界料替代品成本難全數轉嫁顧客 (11:22)

港九藥房總商會副理事長張德榮今日（29日） 於港台《千禧年代》表示，環保署未曾與商會聯絡，個別會員只從新聞留意到相關政策，促請政府提供禁售產品的清晰列表，並盡快與商會聯絡。他指政府亦應提供進一步指引，說明有否可豁免情况，例如售賣藥水時可否向客人提供即棄膠羹。

張德榮指，目前市面木棉花棒代替膠棉花棒，預料木質棉花棒供應量可於一至兩個星期左右增加至與膠棉花棒看齊，但木製棉花棒始終較膠棉花棒貴約一至兩倍價錢，而且質地較硬，種類較少，故銷情一向不及膠棉花棒。對於最近有指藥房的即棄塑膠產品被人搶購，張德榮稱，的確有更多顧客購買，但不至於出現搶購潮，強調藥房業界仍有供應。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，目前餐飲業界都密鑼緊鼓，不會等待法例「殺埋嚟」後才全面棄用即棄膠餐具，預料業界最快到農曆新年後陸續着手處理。

徐汶緯在同一節目上表示，現時所有即棄膠餐具都有替代品，但替代品成本會變高，指一般即棄膠餐具來貨價約為幾毫，合乎法例的替代品來貨價則約2至4元，希望供應商可降價，以及生產更便宜、更環保的餐具。被問到會否把成本轉嫁給顧客，他稱「全數一定轉嫁唔到」，否則會造成外賣比堂食貴近5元的奇怪現象。

徐汶緯說，業界普遍知道相關措施，亦樂見政府提供「白名單」，讓供應商和餐飲業界知道符合法例要求的替代餐具。