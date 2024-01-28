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深水埗兼善里發展項目　市建局：逾9成業主接受收購建議　部分選擇「樓換樓」 (13:22)

市建局於2021年9月啟動深水埗兼善里/福華街發展項目，涉及830多個業權。市建局行政總監韋志成今（28日）於網誌說，截至本月初，已有超過9成業主接受收購建議，陸續獲發放現金補償和特惠津貼，部分住宅業主已購買私人住宅單位作新居所；亦有業主選擇「樓換樓」，當中兩人選擇啟德煥然壹居項目的現樓項目，市建局為他們免費翻新。

韋志成指，兼善里項目規模龐大，830多個業權中，近4成為自住物業業主、逾半為出租住宅業主，而由於不少單位被改建為劏房，令需要安置和搬遷的住宅租戶多達1,200多個，商戶亦多達百多間。他說，市建局本著改善舊區整體環境的初衷，貫徹「以人為先」的理念，協助安置及搬遷。

其中有兩名業主選擇已落成7年的煥然壹居現樓單位「樓換樓」，韋志成說，由於有關單位長期無人居住，部分位置出現細微裂紋，雖不影響使用，但與剛落成時有明顯落差，故當局主動為業主免費進行翻新，當中包括更換單位房間及廚廁的木門、重髹油漆、修補牆身裂紋及露台地磚等，一系列翻新工程已於本月初完工，並先後由兩名業主驗收；單位交付後，若業主進一步發現裝修或設施有問題，可填寫「驗收執漏報告」，並提交予市建局跟進。

韋志成又指出，兼善里業主中，合資格人士會獲編配公屋，不少需安置的住戶屬60歲以上長者，市建局已初步識別有關租戶，現正進行家訪和專業評估，會協助合資格人士在公屋單位內增添長者友善的家居設備。

他又表示，要舊區更新、改善居民的住屋水平，最佳的方法是給予他們一個安心稱心的生活居所，而對自住業主來說，提供「7年樓齡」自置居所的現金補償，並非促成目標的唯一方案，亦不是推動市區更新長遠可持續發展的有效方法，期望日後在合適的時間，社會能就此有更多的探討。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 韋志成 兼善里 市區重建

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