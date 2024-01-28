警破毒倉檢約3800萬懷疑毒品拘5男女 (11:28)

其中3人已獲保釋候查，另外兩名被捕男子將被暫控「販運危險藥物罪」，明早（29日）於屯門裁判法院提堂。

警方毒品調查科高級督察李俊岷表示，警方前日突擊搜查屯門掃管笏一私人屋苑，以涉嫌販毒拘33歲男子，他報稱從事運輸。警方於單位檢獲共15公斤懷疑可卡因，涉1500萬元，警方相信有人利用剛落成的私人住宅作毒品儲存倉，增加執法難度。

另外，警方亦搗破元朗八鄉一個約2000呎的毒品儲存倉。調查顯示，販毒集團會由外地引入大量毒品，收藏於食品包裝內，而涉案貨倉接收由外國到港的毒品，並利用它作毒品儲存倉及分銷中心。警方搜查貨倉期間，於180包狗糧內發現42公斤懷疑大麻，又於超過1300盒的藍莓汁內檢獲6公斤懷疑可卡因，於是拘捕一名正處理毒品的男子，他報稱為裝修工，初步調查相信他是貨倉租客。警方將他押解到其位於打鼓嶺的住宅搜查，於單位發現10.5公斤懷疑海洛英，並於單位內拘捕3人。

警方提醒業主要留意租客租住單位目的，並了解其財政狀況，市民如發現租戶或鄰居利用單位存放可疑物，宜提高警覺。