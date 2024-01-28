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回應議員質疑打卡活動缺吸引力　楊潤雄：緊貼旅客習慣　屬旅遊景點必備 (10:58)

政府預計今年會在港舉辦150項盛事，對於有立法會議員質疑部分活動只是「打卡」，稱不上「盛事」，文化體育及旅遊局長楊潤雄今早（28日）於商台節目《政好星期天》回應指，設打卡點是旅遊景點及活動必備 ，以為了緊貼旅客習慣，若沒有打卡點或會令活動受歡迎程度較差，又稱不是「打卡」就是盛事。

他以情人節起展出的巨型紅心裝置為例，除了可供「打卡」，巨型紅心亦是藝術裝置，由於裝置會在多處快閃，可吸引旅客到多區參觀，帶動地區經濟。他又說，各項盛事對經濟有不同程度的幫助，例如商業或個別行業的展覽會議可吸引高消費客群，而煙花匯演等則可能吸引不少內地旅客即日來回，相信所有盛事均可吸引一定人數，對經濟有幫助。

楊潤雄重申會主動爭取國際歌星來港辦演唱會

早前有立法會議員關注當局如何吸引國際歌手來港辦演唱會，楊潤雄重申，當局仍會積極爭取國際歌星來港辦演唱會，但對方最終是否來港屬其商業決定。至於會否向主辦單位提供經濟援助，楊潤雄表示，資助每個項目均要視乎活動對港整體利益，指出不少政府資助盛事項目較長遠，期望主辦單位每年都會來港舉行，但演唱會可能每隔數年才來港舉辦一次，而且主辦單位可藉此賺錢，未必需要政府資助，至於如果需要資金支援推動演唱會成事，當局會個別考慮，又反問為何不先資助本地歌手。

對於近年不少重要盛事移師新加坡舉行，楊潤雄認為，每項盛事選擇舉行的地點均有不同考慮，部分活動亦選擇在香港、而非新加坡舉行，「唔係針對一個地方大家要去比較」。他又稱，2023/24年度有17項獲M品牌認證的項目，屬歷來最多，反映香港可舉辦大型體育活動，相信可同時帶動相關行業經濟。

美職球會國際邁阿密下月初將在港舉行表演賽，阿根廷球王美斯、班主碧咸等會隨行，楊潤雄透露，正研究邀請球會在港四處參觀及舉辦其他活動，不過雙方仍在商討細節，要尊重對方意願及時間安排。

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