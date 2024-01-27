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2024年1月27日星期六
六旬翁昏迷菠蘿山行山徑 送院不治
(19:14)
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下午4時許，警方接獲行山人士報案，一名年約60多歲男子，昏迷倒臥在屯門菠蘿山往青山方向近青山軍路的行山徑。救護員接報到場，將事主移送救護車，再送屯門醫院搶救，送院後證實不治。警方正調查意外原因。
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