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高才通5.1萬宗申請獲批3.6萬人抵港　孫玉菡冀創造特殊工種及開設公司聘本地人 (15:40)

政府推出高端人才通行證計劃（高才通）已逾一年，勞工及福利局長孫玉菡表示，共批出約5.1萬份申請，當中3.6萬名申請者已來港，順帶約有3.5萬名配偶及子女等受養人亦抵港。孫指，當局進行的追蹤問卷調查已接近尾聲，日後將公布申請者的就業和生活狀況，亦會評估人才為本港帶來的經濟貢獻。

孫玉菡今早於港台節目《星期六問責》表示，約9成高才通申請者來自內地，申請者大多原先從事金融、創科、商貿專業和資訊科技等產業；當中B和C類申請者，即具工作經驗的高學歷人士及剛畢業人士，4成人屬海外大學畢業，其餘6成在內地大學畢業。倘淨計C類申請者，則有四分三人在英美澳加等名牌大學畢業。

被問到申請人來港後未必能從事原本工種，孫玉菡就稱會持續跟進，但認為人才不一定要做回原先工作，「若是純粹來做香港現有的工種會有幫助，但這並非我們最希望見到」，他冀人才能來港創造特殊工種，最好開設公司，聘請本地人並帶動就業。孫指，高才通申請者大多關心子女來港後的教育配套、住屋資訊及工作機會等。

另外，勞工處去年9月推出補充勞工優化計劃，放寬26項低技術或非技術工種。孫玉菡指，至今收到2700宗申請，涉及2.9萬人，當中8成人申請放寬後工種，飲食業佔最多，約6千人申請侍應；約2500人申請初級廚師；約2千人申請售貨員。孫表示，已批出約600人來港，但由於要謹慎處理，以及很多公司屬首次申請，初期批核進度會相對較慢。

至於首個社區客廳項目上月在深水埗開幕，孫玉菡說計劃成功，切合劏房戶需要，透露未來有3至4個客廳即將開幕。工業意外方面，勞工處於去年11月成立特遣小組，孫玉菡指至今突擊巡查地盤逾200次，發出了逾400張改善或停工通知書、200張告票。

相關字詞﹕編輯推介 高才通 補充勞工優化計劃 社區客廳 工業意外 孫玉菡

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