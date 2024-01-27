8.18流水集會案參與罪上訴排期2月23日審 (15:07)

7名被告黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，於2021年經審訊後在區院定罪。上訴庭去年8月判決指，單憑7人站在遊行前列，不足以指證他們組織集會，故撤銷「組織集結」定罪；但駁回「參與集結」罪的定罪及刑期上訴。原審判囚的黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭，刑期下調為5至12個月，餘下3人因緩刑期已屆滿故毋須處理。

其後雙方不服判決並各自申請上訴至終審法院的證明書，上訴庭於去年12月頒下判辭，對於律政司要求終院釐清，沒計劃下帶領遊行是否構成「組織」未經批准集結，上訴庭認為非可爭辯的法律觀點，故拒絕批出證明書。而被告爭議以「參與未經批准集結」罪拘控，會否過度限制被告的表達和集會自由，獲上訴庭認同涉及重大廣泛的法律觀點，因而批出上訴至終院的證明書。