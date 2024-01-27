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涉理大外非法集結罪成　8人判囚7至13個月 　19歲男認罪判入勞教中心 (13:15)

2019年理大衝突期間，大批市民前往尖沙嘴科學館一帶試圖接近校園，涉及9人的非法集結案有2男認罪，餘下7人受審後被裁定罪成，8人今（27日）在區院被判囚7至13個月，一名青年判入勞教中心。暫委法官黃士翔指，儘管非法集結沒導致財物損失及受破壞，惟可能衍生暴力及嚴重後果，對公共秩序造成更大威脅，有人以污言穢語辱罵並抵抗警員，暴力程度不低。

被告王晋彥（現年24歲，下同）、鄭康成（23歲）、賴恒基（31歲）、趙穎琪（26歲）、葉佩珊（27歲）、羅芷君（24歲）及王伊婷（31歲）被裁定2019年11月18日在科學館廣場一帶參與非法集結；被告鄧朗言（19歲）和吳鎮鋒（23歲）認罪。王伊婷另被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

黃官判刑指，理大衝突為本案背景，牽動全港及令尖東陷入多天混亂，與其他案件無法相比。對於辯方力陳案發僅涉13分鐘、不屬繁忙時段，暴力程度不高，黃官認為，雖然無證據顯示被告有預謀犯案，但135人攜有裝備到場被捕，而現場為商業區，理應不多行人，反映事件有人號召和安排。就算案中沒有人命傷亡，所牽涉的理大暴動最為嚴重及具風險。被告角色並非帶領，然而在場鼓勵他人犯案。

黃官以監禁12個月作為非法集結罪量刑起點，由於事發4年前，被告改過自新、重犯機會低，全獲減刑2個月。被搜出打火機燃料的王晋彥和另被裁定管有鐳射筆、藏武罪成的王伊婷判囚13個月，因腳患坐輪椅出庭的葉佩珊判監9個月。認罪的鄧朗言和吳鎮鋒分別判入勞教中心和判囚7個月，其餘4人入獄10個月。

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